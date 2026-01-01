Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб, несмотря на заметное преимущество гостей по броскам в створ.

Развязка наступила в заключительные девять минут третьего периода: на 52-й минуте Никита Дыняк открыл счет броском из-за лицевой линии после рикошета от вратаря "Адмирала" Ивана Кульбакова. Спустя две с половиной минуты форвард оформил дубль с передачи Дмитрия Кателевского, обманув голкипера ложным замахом на лакросс и отправив шайбу низом в угол, а на 59-й минуте с паса Андрея Стася поразил пустые ворота, когда хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Для 29-летнего Дыняка этот хет-трик стал первым в карьере в КХЛ. До матча во Владивостоке нападающий не мог отличиться с сентября, прервав серию из 24 игр без голов.

Надежность в обороне казанцам обеспечил голкипер Тимур Билялов, вернувшийся в состав после трех пропущенных матчей: он отразил все броски по своим воротам и оформил второй "сухарь" в текущем сезоне.

Победа прервала серию из четырех поражений казанского клуба. Команда Анвара Гатиятулина набрала 31 очко и вернулась в зону плей-офф, поднявшись на шестое место в таблице Восточной конференции.

Кроме того, "Ак Барс" продлил победную серию в очных встречах с "Адмиралом" до 15 матчей подряд – казанцы не уступают дальневосточникам с марта 2022 года.

Для клуба из Владивостока под руководством Олега Браташа это поражение стало пятым кряду, команда с 25 очками занимает 11-ю строчку на Востоке.

26 ноября "Адмирал" проведет дома игру с "Авангардом". "Ак Барс" в этот же день сыграет в Хабаровске с "Амуром".