Хоккеисты "Торпедо" во второй раз за сезон обыграли "Спартак"

Дубль Егора Виноградова на первой и шестой минутах и гол Владислава Юсупова на 23-й обеспечили хозяевам успех.

У гостей единственную шайбу забросил Иван Рябов на 52-й минуте.

Команды провели между собой второй матч в нынешнем сезоне. Первая встреча 5 сентября в Москве завершилась победой нижегородцев со счетом 1:0.

"Торпедо" занимает третье место в таблице Западной конференции с 29-ю очками после 21 матча. "Спартак" идет четвертым, набрав 28 очков в 22 играх.

В следующих турах "Торпедо" 7 ноября примет московское "Динамо". "Спартак" 4 ноября дома сыграет против ярославского "Локомотива".

Параллельно в Санкт-Петербурге на льду "СКА Арены" прошел еще один матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором номинальные хозяева "Шанхай Дрэгонс" одержали волевую победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:2. Уфимцы уверенно вели после второго периода 2:0 благодаря шайбам Максима Загребина и Мэттью Маджо. Однако в заключительной двадцатиминутке китайский коллектив сумел перевернуть игру: сначала отставание сократил Михаил Науменков, затем Бретт Мюррей сравнял счет, а Райли Саттер вырвал победу для "Шанхая" всего за шесть секунд до финальной сирены.