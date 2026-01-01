Как подготовить малину к зиме: обрезка, подкормка и защита от морозов

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При этом уход за обычной и ремонтантной малиной отличается. Если не учитывать особенности каждого вида, можно случайно удалить побеги, на которых должен сформироваться будущий урожай. О том, как подготовить ягодник к зиме, рассказала "АиФ" агроном Людмила Воинкова.

Как обрезать малину осенью

Перед обрезкой важно определить, какой сорт растет на участке. Обычная летняя малина дает ягоды преимущественно на побегах второго года, а ремонтантная способна плодоносить и на однолетних ветвях. Поэтому подход к осенней обрезке у этих разновидностей разный.

Обрезка обычной малины

У летней малины после сбора урожая старые ветви постепенно отмирают. Осенью их необходимо удалить, чтобы освободить место для молодых побегов и уменьшить загущенность посадок.

Работу проводят в несколько этапов.

Удаляют отплодоносившие побеги. Двухлетние ветви вырезают у самой земли, не оставляя пеньков. Обычно их можно отличить по более темной, грубой и растрескавшейся коре.

Прореживают молодую поросль. Слабые, тонкие и поврежденные побеги убирают, оставляя наиболее крепкие и здоровые. В среднем на погонный метр ряда сохраняют 8–10 ветвей, а у сильнорослых сортов – около 6–8. Точное количество зависит от особенностей сорта и схемы посадки.

При необходимости укорачивают верхушки. Если молодые побеги слишком высокие и не успели хорошо вызреть, их можно немного укоротить. Обычно достаточно убрать 15–20 см верхней части. Сильно обрезать здоровые побеги без необходимости не стоит.

После прореживания кусты лучше проветриваются, получают больше света, а оставшиеся ветви не мешают друг другу.

Как обрезать ремонтантную малину

У ремонтантной малины есть два варианта осенней обрезки. Выбор зависит от того, сколько урожаев садовод хочет получать за сезон.

Если планируется собирать одну большую волну ягод в конце лета или осенью, после завершения плодоношения и наступления устойчивых холодов все побеги срезают практически на уровне земли. Весной из корней вырастут новые ветви, на которых сформируется урожай. Такой способ также позволяет удалить вместе со стеблями часть зимующих вредителей и возбудителей заболеваний.

Если же хочется получать два урожая, летний и осенний, полностью срезать кусты не нужно. Осенью удаляют только двухлетние побеги, которые уже плодоносили, а молодые оставляют на зиму. Следующим летом они дадут ягоды, а на новых побегах можно будет получить осенний урожай.

Однако второй способ требует от растения больше сил. Кроме того, в регионах с коротким и прохладным летом поздние ягоды могут не успеть созреть.

Чем подкормить малину перед зимой

Осенью малине нужны прежде всего фосфор и калий. Эти элементы участвуют в развитии корневой системы и помогают растениям подготовиться к холодному сезону. Азотные удобрения в конце вегетации обычно не используют: они могут стимулировать рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов.

Для подкормки можно применять минеральные удобрения:

суперфосфат – примерно 30–40 г на взрослый куст;

сульфат калия – около 20–30 г на куст.

Также под малину вносят зрелый перегной или компост – ориентировочно по 5–7 кг на растение. Органику распределяют по поверхности почвы, не повреждая расположенные близко к земле корни.

Удобрения вносят во влажную землю. Дозировки минеральных средств следует уточнять по инструкции производителя и с учетом плодородия почвы.

Как защитить малину от болезней и вредителей

Осенью важно убрать из малинника растительные остатки, в которых могут сохраняться возбудители заболеваний и зимовать вредители. Опавшие листья, сухие ветви и обрезки собирают и удаляют с участка. Зараженные остатки не стоит отправлять в обычный компост.

Почву вокруг кустов можно осторожно разрыхлить. Делать это глубоко нельзя: у малины поверхностная корневая система, которую легко повредить. Достаточно неглубокой обработки верхнего слоя земли.

После уборки при необходимости проводят обработку кустов от грибковых заболеваний. Для этого используют разрешенные для малины препараты, соблюдая инструкцию, сроки применения и меры безопасности. Бордоскую жидкость также применяют в саду, но концентрацию и целесообразность обработки выбирают с учетом состояния растений и рекомендаций производителя.

Нужно ли поливать малину перед зимой

Влагозарядковый полив особенно важен в сухую осень. Если почва долго не получала дождевой влаги, кусты перед наступлением морозов можно обильно полить. Влажная земля промерзает медленнее и помогает корням легче перенести зимний период.

Если осень выдалась дождливой, дополнительный полив может не понадобиться. Ориентироваться нужно на состояние почвы: она должна быть увлажнена на глубину залегания основной массы корней, но вода не должна застаиваться возле кустов.

Как укрыть малину на зиму

Для защиты корней от перепадов температуры малинник мульчируют. В качестве укрытия подходят торф, зрелый перегной, солома или хорошо перепревшие опилки. Материал распределяют вокруг кустов слоем примерно 7–10 см, не засыпая основания стеблей слишком плотно.

Свежие опилки для мульчирования использовать нежелательно: в процессе разложения они могут связывать доступный растениям азот.

В регионах с холодными и малоснежными зимами побеги обычной малины дополнительно пригибают к земле. Делать это лучше до наступления сильных морозов, пока ветви остаются гибкими. Их осторожно связывают и закрепляют так, чтобы зимой они оказались под снегом. Слишком сильно сгибать и перетягивать стебли нельзя: они могут сломаться.

В местностях с мягкими зимами пригибание обычно не требуется. Главное – не торопиться с укрытием: под слишком плотным слоем материала растения могут выпревать во время продолжительных оттепелей.

Осенние работы в малиннике помогают кустам подготовиться к холодам и сохранить силы для нового сезона.