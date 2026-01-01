В Великобритании заявили о планах пересмотреть сделку по Brexit с ЕС

Об этом в воскресенье, 1 ноября 2026 года, заявила главный секретарь казначейства Соединённого Королевства Эмма Рейнолдс в эфире телеканала Sky News. По ее словам, правительство намерено добиваться улучшения положений соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

"Прошло уже 10 лет со дня референдума о Brexit, и я считаю правильным начать диалог с британским народом о том, какие существуют варианты. Сейчас главный приоритет для правительства – 20 ноября. Нас ожидает важный саммит с Европейским союзом, на котором мы намерены улучшить провальную сделку по Brexit, доставшуюся нам в наследство от Бориса Джонсона", – сказала она.

Рейнолдс подчеркнула, что действующая конфигурация договоренностей усилила барьеры на границе. По ее оценке, это привело к тому, что каждая седьмая британская компания-экспортер полностью отказалась от поставок товаров в ЕС.

При этом представитель правительства отметила, что кабинет Лейбористской партии не собирается переходить собственные красные линии. В рамках парламента нынешнего созыва, то есть до новых выборов, намеченных на 2029 год, исключается возвращение в Европейский союз, Таможенный союз или единый рынок, а также восстановление свободы передвижения.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года: за прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против – 48,1%. Королевство покинуло сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года, а 1 января 2021 года завершился переходный период, в течение которого на страну распространялись европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, предусматривающую зону свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов и возможность посещений до 90 дней без визы для граждан Великобритании и ЕС.

26 октября премьер-министр Великобритании Энди Бернэм в интервью телеканалу ITV заявил, что хотел бы увидеть возвращение страны в состав ЕС, но инициировать это в парламенте текущего созыва не намерен. А в интервью еженедельнику The Sunday Times, вышедшем 25 октября, премьер подчеркнул необходимость начать общенациональный диалог о возможном возвращении к режиму свободы передвижения с ЕС.