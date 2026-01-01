Ига Швёнтек победила Марту Костюк и вышла в четвертьфинал крупного турнира WTA

Игра продолжалась 2 ч. 9 мин. Швёнтек не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из 15 брейк-пойнтов.

На счету Костюк один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

Турнир в Торонто, официально именуемый National Bank Open, является одним из старейших и самых престижных соревнований в календаре WTA.

В 2026 году его общий призовой фонд для женского разряда превышает $3,2 млн. Победительница одиночного разряда заберет главный трофей и чек на сумму около $525 тыс., а также заработает 1000 рейтинговых очков.

Матчи проходят на открытых кортах с хардовым покрытием спортивного комплекса Sobeys Stadium.

В четвертьфинале Швёнтек встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) – Диана Шнайдер (Россия).