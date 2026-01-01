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  3. Ига Швёнтек победила Марту Костюк и вышла в четвертьфинал крупного турнира WTA

Ига Швёнтек победила Марту Костюк и вышла в четвертьфинал крупного турнира WTA

Польская теннисистка Ига Швёнтек, шестикратная чемпионка турниров "Большого шлема", вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче четвертого круга она в субботу, 8 августа 2026 года, одержала победу над представительницей Украины Мартой Костюк, занимающей 11-е место в рейтинге, со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Торонто, уступив Елене Рыбакиной

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Игра продолжалась 2 ч. 9 мин. Швёнтек не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из 15 брейк-пойнтов.

На счету Костюк один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

Турнир в Торонто, официально именуемый National Bank Open, является одним из старейших и самых престижных соревнований в календаре WTA.

В 2026 году его общий призовой фонд для женского разряда превышает $3,2 млн. Победительница одиночного разряда заберет главный трофей и чек на сумму около $525 тыс., а также заработает 1000 рейтинговых очков.

Матчи проходят на открытых кортах с хардовым покрытием спортивного комплекса Sobeys Stadium.

В четвертьфинале Швёнтек встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) – Диана Шнайдер (Россия).

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Метки: теннис
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