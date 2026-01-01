Камила Валиева, Александра Игнатова, Петр Гуменник получили от ISU нейтральный статус

Также нейтральный статус (AIN) получили Владислав Дикиджи, Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Анна Коломенская и Артем Фролов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

В общей сложности ISU одобрила нейтральный статус уже более чем 60 российским фигуристам. Это происходит постепенно.

Так, 16 июля нейтральный статус получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачёва, Григорий Фёдоров и Маргарита Базылюк.

22 июля нейтральный статус был присвоен 13 фигуристам. В их числе – София Дзепка, Арсений Федотов, Мария Фефелова, Егор Карнаухов, Елена Костылева, Лев Лазарев, Полина Сажина, Полина Шешелева, Иван Тельнов, Артем Валов, Дарья Дрожжина, Алексей Белкин и Виктория Стрельцова.

3 августа стало известно о присвоении нейтрального статуса Марку Кондратюку, Матвею Ветлугину, Николаю Угожаеву, Евгению Семененко, Андрею Мозалёву, Глебу Лутфуллину, Дарье Садковой, Камилле Нелюбовой, Дарье Гуреевой, Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову, Таисии Щербининой и Артёму Петрову, Софии Диане Касинс и Александру Брегею, Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, Екатерине Мироновой и Евгению Устенко, Екатерине Рыбаковой и Ивану Махноносову.

Получение этого статуса означает, что спортсмены смогут принять участие в соревнованиях сезона 2026/27 годов, но без использования национальных флага и гимна.