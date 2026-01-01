Контракт Ивана Демидова с "Монреалем" признали одним из лучших в НХЛ

В подборку попали 14 игроков:

Иван Демидов, "Монреаль" – восемь лет (вступает в силу через год), кэпхит $9,15 млн. Лэйн Хатсон, "Монреаль" – восемь лет до истечения срока контракта, $8,85 млн за сезон. Уайтт Джонстон, "Даллас Старз" – четыре года, $8,4 млн. Брэндон Хейгил, "Тампа-Бэй Лайтнинг" – шесть лет, $6,5 млн. Джейк Сандерсон, "Оттава Сенаторз" – шесть лет, $8,05 млн. Тим Штюцле, "Оттава" – пять лет, $8,35 млн. Мэтт Нис, "Торонто Мэйпл Лифс" – пять лет, $7,75 млн. Дилан Гюнтер, "Юта Маммот" – семь лет, $7,14 млн. Лукас Рэймонд, "Детройт Ред Уингз" – шесть лет, $8,07 млн. Мориц Зайдер, "Детройт" – пять лет, $8,55 млн. Мэтт Болди, "Миннесота Уайлд" – четыре года, $7 млн. Логан Томпсон, "Вашингтон Кэпиталз" – пять лет, $5,85 млн. Джексон Блейк, "Каролина Харрикейнз" – восемь лет, $5,11 млн. Логан Стэнковен, "Каролина" – восемь лет, $6 млн.

Контракт Демидова с "Монреалем"

Иван Демидов – воспитанник ярославского хоккея, который позже перебрался в систему питерского СКА. В России на молодежном уровне он буквально разрывал лигу, забивая голы пачками благодаря феноменальному дриблингу, взрывной скорости и нестандартному мышлению на льду.

Скауты со всего мира еще несколько лет назад начали называть его главным русским талантом поколения после Матвея Мичкова.

На драфте НХЛ за ним устроили настоящую охоту. Канадский "Монреаль", который уже много лет находится в глубокой перестройке и страдает от нехватки креативных нападающих, потратил на него свой самый ценный пятый пик.

Для канадцев Демидов – это не просто очередной сильный новичок, а потенциальный спаситель франшизы. Его стиль игры отлично подходит под стандарты современной атакующей НХЛ, где ценятся юркие, техничные и бесстрашные форварды.

Смысл такого огромного контракта на 8 лет и $73,2 млн для молодого парня – это чистый расчет генерального менеджера. В США это называется "купить долгосрочную перспективу". Вместо того чтобы дать Демидову короткий контракт на пару лет, а потом платить ему по $12–15 млн за сезон, когда он превратится в суперзвезду, клуб сразу зафиксировал среднюю цену в $9,15 млн в год.

Через несколько лет, когда потолок зарплат в лиге вырастет, этот контракт будет казаться копеечным, а "Монреаль" получит элитного игрока первого звена на пике его карьеры, застраховав себя от его ухода в другие команды.