Кучеров запросил обмен из "Тампы"

Пока точные причины желания Никиты уйти неясны.

В "Тампе" уже выступили с заявлением: "Мы знаем о сообщениях в СМИ по поводу будущего Никиты Кучерова в «Лайтнинг». Мы однозначно не хотим менять Никиту".

Агент Кучерова Дэн Милстейн от комментариев отказался.

Этот сезон – последний в восьмилетнем контракте Кучерова на $76 млн. Были сообщения о том, что ему предлагали четырехлетнее соглашение на $15 млн в год, но хоккеиста такой вариант не устроил.

Одно из высказывавшихся мнений: Никите не нравится стратегия клуба. Последние годы "Тампа" выбывала в первом раунде плей-офф и руководство не пыталось выправить ситуацию.

Никита Кучеров – двукратный обладатель Кубка Стэнли, трехкратный – Арт Росс Трофи, двукратный – Харт Трофи, его относят к числу лучших хоккеистов нашего времени.

В прошлом сезоне он был признан MVP НХЛ, а на минувшей неделе россиянин обогнал Стивена Стэмкоса в роли лучшего бомбардира в истории "Тампы".