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"Локомотив" не сумел прервать серию без побед, поделив очки с "Акроном"

Московский "Локомотив" и тольяттинский "Акрон" завершили вничью домашний матч третьего тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась в субботу, 8 августа 2026 года, со счетом 0:0.

«Родина» сенсационно вырвала победу у «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Команды остаются без побед в текущем сезоне. В чемпионате "Локомотив" ранее сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1) и уступил махачкалинскому "Динамо" (1:2).

В национальном кубке железнодорожники проиграли ЦСКА в серии пенальти в матче первого тура "пути РПЛ" Кубка России.

"Акрон" начал сезон тремя поражениями: от петербургского "Зенита" (0:5) и казанского "Рубина" (1:2) в РПЛ, а также от "Ростова" (0:4) в кубковом турнире.

По итогам встречи "Локомотив" с двумя очками занимает 10-е место в таблице чемпионата, "Акрон" с одним очком располагается на 14-й позиции.

В следующем туре "Локомотив" 14 августа проведет выездной матч против "Оренбурга". "Акрон" днем позже на выезде встретится с московской "Родиной".

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Метки: Российская премьер-лига ФК Локомотив футбол
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