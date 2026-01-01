"Локомотив" не сумел прервать серию без побед, поделив очки с "Акроном"

Команды остаются без побед в текущем сезоне. В чемпионате "Локомотив" ранее сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1) и уступил махачкалинскому "Динамо" (1:2).

В национальном кубке железнодорожники проиграли ЦСКА в серии пенальти в матче первого тура "пути РПЛ" Кубка России.

"Акрон" начал сезон тремя поражениями: от петербургского "Зенита" (0:5) и казанского "Рубина" (1:2) в РПЛ, а также от "Ростова" (0:4) в кубковом турнире.

По итогам встречи "Локомотив" с двумя очками занимает 10-е место в таблице чемпионата, "Акрон" с одним очком располагается на 14-й позиции.

В следующем туре "Локомотив" 14 августа проведет выездной матч против "Оренбурга". "Акрон" днем позже на выезде встретится с московской "Родиной".