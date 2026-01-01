"За эти 16 лет я отдал национальной сборной все, что мог. Я испытал, пожалуй, весь спектр возможных эмоций. Мне довелось играть с потрясающими партнерами по команде, которым я всегда буду благодарен. Спасибо бельгийским болельщикам за поддержку. Я горжусь тем, что представлял свою страну на четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы. Я принял решение завершить выступления – и на душе у меня спокойно", – написал Лукаку.

С лета 2026 года нападающий выступает за турецкий "Фенербахче". Ранее он играл за "Андерлехт", английские "Вест Бромвич", "Челси", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", а также за итальянские "Наполи", "Интер" и "Рому".

В составе национальной команды Лукаку завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года в России и стал ее лучшим бомбардиром, забив 94 гола.

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