Министр спорта РФ заявил о полном восстановлении в правах Федерации скейтбординга

Теперь российские спортсмены смогут выступать на турнирах под государственным флагом, с гимном и национальной символикой, тогда как с 2024 года они участвовали в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

Скейтбординг – один из видов спорта, включенных в программу юношеских Олимпийских игр в Сенегале в 2026 года и Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года.

Полноценный возврат российского флага в рамках World Skate произошел спустя примерно четыре года и пять месяцев после первоначального отстранения.

История отстранения россиян от соревнований World Skate

Федерация World Skate объединяет скейтбординг, роллер-спорт, спидскейтинг, фристайл, скейт-кросс и другие дисциплины.

3 марта 2022 года World Skate официально объявила, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не допускаются к международным соревнованиям "до дальнейшего уведомления". Организация также запретила проведение своих соревнований в России и Беларуси.

14 сентября 2023 года World Skate разрешила россиянам возвращаться на международные старты только как нейтральным индивидуальным атлетам. Им запрещалась национальная символика, командные соревнования для них также оставались закрыты.

Ближайшие соревнования World Skate

Ближайший турнир в календаре World Skate – международные соревнования по спидскейтингу в Лишуе (Китай) 9–12 августа 2026 года.

Подтверждения, что российская команда физически успеет заявиться именно на этот турнир уже под флагом РФ, нет. До решения 8 августа российские спортсмены подавались на соревнования World Skate в нейтральном статусе.

Самый важный ближайший турнир – World Skate Games 2026. Соревнования пройдут в Парагвае с 30 сентября по 18 октября 2026 года. В одном турнире будут представлены 12 видов спорта, 23 дисциплины, ожидается более 10 тыс. спортсменов и представителей команд более чем из 100 стран.