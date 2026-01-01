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Что осталось Мирре Андреевой для первого места

Очки за турниры действуют в рейтинге WTA 52 недели, поэтому на том же турнире год спустя игроку нужно повторить результат, иначе часть очков сгорит. Рыбакина защищает 2000 очков как действующая победительница Australian Open. Поражение в финале отнимет у нее 700 очков, на более ранней стадии потери будут больше. Андреева в прошлом году на этом турнире выбыла в 1/8 финала (240 очков), поэтому ее потери при любом результате будут меньше. Если Рыбакина не защитит титул, россиянка обойдет ее в рейтинге даже при вылете в первом раунде.

Третья строчка также не помешает. Арина Соболенко защищает 1300 очков за прошлогодний финал Australian Open, и победа на турнире не позволит ей подняться выше. Таким образом, борьба за первое место сводится к паре Андреева – Рыбакина.

Победа Мирры Андреевой на Итоговом турнире WTA

Финал против Свитолиной продолжался 1 ч. 48 мин. и завершился со счетом 7:5, 6:3. Андреева выиграла все пять встреч турнира без проигранных сетов, на пути к финалу отдав соперницам 18 геймов. По данным Associated Press, она стала третьей теннисисткой после Крис Эверт и Серены Уильямс, выигравшей Итоговый турнир без потери сетов при дебютном участии. Андреева также стала самой молодой чемпионкой турнира после Марии Шараповой, победившей в 2004 году в 17 лет. Победа в финале стала для нее 55-й в сезоне.

За победу Андреева получила $3,37 млн и спорткар Mercedes AMG SL 55 от спонсора. В рейтинге WTA у нее 7806 очков, первое место занимает выступающая за Казахстан Елена Рыбакина (8099), третье – Арина Соболенко (6685). Вторая строчка стала лучшим результатом в карьере Андреевой. По выигранным за год призовым она занимает четвертое место ($7,15 млн), больше заработали Рыбакина ($11,13 млн), Соболенко ($8,58 млн) и Линда Носкова ($7,61 млн).

В 2026 году Андреева также выиграла свой первый турнир "Большого шлема" – "Ролан Гаррос", победив в финале Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2, и завоевала серебро Олимпиады в Париже в парном разряде с Дианой Шнайдер. Всего на ее счету семь титулов WTA, четыре из них – в нынешнем году.

Первое место зависит не только от игры Андреевой: ключевым станет выступление Рыбакиной на Australian Open. Если она защитит титул, россиянке придется ждать следующих турниров.

Мирра Андреева: краткая биография

Мирра Андреева – российская теннисистка, родилась 29 апреля 2007 года в Красноярске. В теннис пришла в шесть лет вслед за старшей сестрой Эрикой, первым тренером была Марина Павлова в красноярском "Теннис-Холле", параллельно с 6 до 13 лет с ней занималась тренер по ОФП Ольга Атылина. Позже семья переехала в Сочи, затем в Москву, а ради подготовки дочерей – во Францию, где с 2022 года Мирра тренировалась в академии Elite Tennis Center в Каннах, с апреля 2024-го ее тренером стала бывшая вторая ракетка мира Кончита Мартинес. Под руководством Мартинес в сезоне-2026 Андреева выиграла свой первый "Большой шлем" ("Ролан Гаррос") и Итоговый турнир WTA.