Вслед за этими достижениями вторая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева была признана "Прорывом 2026 года". Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте американского спортивного канала ESPN.

В издании отметили, что после яркого дебюта 15-летней россиянки в туре в 2023 году ей прочили статус будущей чемпионки мэйджоров, и в 2026-м она полностью оправдала эти ожидания.

На победном "Ролан Гаррос" Андреева уступила всего один сет, а Итоговый турнир WTA выиграла без единого поражения в партиях, став самой молодой чемпионкой соревнований со времен Марии Шараповой в 2004 году.

Всего в 2026 году 19-летняя Андреева провела 71 матч и одержала 55 побед, став лидером женского тура по обоим показателям. Помимо четырех выигранных трофеев, россиянка дошла до финалов "тысячников" в Мадриде и Пекине. По подсчетам Sportico, за год она заработала $10,65 млн, заняв пятое место по призовым среди всех теннисистов мира. Больше среди женщин получила только Елена Рыбакина ($11,13 млн).

Звание "Игрок года", по версии ESPN, получила именно представительница Казахстана Елена Рыбакина. В этом году она впервые стала первой ракеткой мира и первой теннисисткой из Казахстана, завершившей сезон на вершине рейтинга.

За год Рыбакина одержала 54 победы в 68 матчах и взяла четыре титула, включая победы в финалах Australian Open и Открытого чемпионата США над Ариной Соболенко.

Концовку сезона она пропустила из-за плохого самочувствия, снявшись с Итогового турнира WTA, из-за чего ее отрыв от Мирры Андреевой в рейтинге сократился менее чем до 300 очков.

Обе спортсменки также вошли в число претенденток на главную ежегодную премию "Игрок года" по версии самой Женской теннисной ассоциации (WTA) – победительницу объявят в середине декабря. В мужском туре редакция ESPN признала лучшим игроком 2026 года первую ракетку мира немца Александра Зверева.