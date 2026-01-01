Московское "Динамо" одержало первую победу в нынешнем сезоне РПЛ

Голы у хозяев забили Тимофей Маринкин на 77-й минуте, Дмитрий Скопинцев на 79-й и Антон Миранчук на 90+3-й. У гостей отличился Гамид Агаларов на 81-й минуте. Для Маринкина этот мяч стал первым за основную команду.

Это была седьмая очная игра клубов. В шести встречах успех был на стороне московского "Динамо". Единственную победу махачкалинская команда одержала в прошлом сезоне – 1:0.

Победа стала для москвичей первой в текущем розыгрыше РПЛ. До этого они дома сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (0:0) и уступили в гостях калининградской "Балтике" (1:2). Летом к руководству командой вернулся главный тренер Сандро Шварц.

"Динамо" из Махачкалы потерпело первое поражение в чемпионате. Ранее команда выиграла два матча: на выезде у воронежского "Факела" (2:1) и дома у московского "Локомотива" (2:1).

По итогам тура махачкалинское "Динамо" занимает пятое место с шестью очками, московское – восьмую позицию, набрав четыре очка.

В следующем туре 16 августа махачкалинцы сыграют в гостях с "Крыльями Советов". Москвичи проведут выездной матч против петербургского "Зенита".