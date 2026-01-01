Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов стал игроком "Сибири"

В минувшем сезоне форвард начал выступления за магнитогорский "Металлург", после чего посреди сезона перешел в уфимский "Салават Юлаев". Уральский клуб выставил его на драфт отказов (если верить сообщениям в СМИ, по инициативе самого Кузнецова).

С учетом плей-офф он провел 41 матч и набрал 29 очков: восемь шайб и 21 результативная передача.

Кто такой Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов – один из самых ярких, техничных и медийных российских хоккеистов XXI века. Воспитанник челябинского "Трактора" получил мировое признание благодаря уникальному видению площадки, филигранной технике владения шайбой и фирменному празднованию голов в стиле "птички". Более 10 лет он выступал на высшем уровне в Северной Америке, являясь ключевым центрфорвардом топ-клубов НХЛ, а также регулярно защищал цвета национальной сборной.

Главные достижения и регалии хоккеиста: