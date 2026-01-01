Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов стал игроком "Сибири"

В минувшем сезоне форвард начал выступления за магнитогорский "Металлург", после чего посреди сезона перешел в уфимский "Салават Юлаев". Уральский клуб выставил его на драфт отказов (если верить сообщениям в СМИ, по инициативе самого Кузнецова).
С учетом плей-офф он провел 41 матч и набрал 29 очков: восемь шайб и 21 результативная передача.
Кто такой Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов – один из самых ярких, техничных и медийных российских хоккеистов XXI века. Воспитанник челябинского "Трактора" получил мировое признание благодаря уникальному видению площадки, филигранной технике владения шайбой и фирменному празднованию голов в стиле "птички". Более 10 лет он выступал на высшем уровне в Северной Америке, являясь ключевым центрфорвардом топ-клубов НХЛ, а также регулярно защищал цвета национальной сборной.
Главные достижения и регалии хоккеиста:
- Обладатель Кубка Стэнли (2018). Выиграл главный трофей НХЛ в составе "Вашингтон Кэпиталз", став при этом лучшим бомбардиром всего розыгрыша плей-офф с 32 очками в 24 матчах.
- Двукратный чемпион мира (2012, 2014). В составе сборной России дважды завоевывал золотые медали планетарного первенства, а также трижды становился бронзовым призером (2016, 2017, 2019).
- Огромный опыт в НХЛ. Провел в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ более 800 матчей за "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролину Харрикейнз", преодолев отметку в 600 набранных очков.
- Участник Матчей звезд НХЛ. Дважды (в 2016 и 2022 годах) выбирался для участия в звездном уикенде сильнейшей лиги мира.
- Чемпион мира среди молодежи (2011). Был одним из главных героев легендарного камбэка сборной в Баффало в финале против Канады, вошел в символическую сборную турнира и был признан лучшим нападающим.
- Звезда КХЛ. Еще на заре карьеры дважды становился участником Матчей звезд КХЛ (2011, 2012) в составе родного "Трактора", с которым также доходил до финала Кубка Гагарина.