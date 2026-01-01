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Роналдиньо выйдет на поле впервые за 11 лет: 15 ноября он сыграет матч за "Равенну"

Обладатель "Золотого мяча – 2005" Роналдиньо в воскресенье, 15 ноября 2026 года, проведет первый с 2015 года официальный матч. 46-летний бразильский футболист выйдет в стартовом составе "Равенны" в домашней игре Серии C против "Форли".

Бразильский футболист Роналдиньо

Бразильский футболист Роналдиньо

©A.PAES/Shutterstock/Fotodom

"Он выйдет в стартовом составе, тут нет никаких сомнений. А потом мы вместе решим, сколько времени он проведет на поле. Роналдиньо – один из величайших футболистов современности. К тому же нам нужен результат. Мы всегда играем с тремя нападающими, он будет одним из них", – цитирует Reuters главного тренера "Равенны" Андреа Мандорлини.

Роналдиньо подписал контракт с "Равенной" летом. В Италию он прибыл в пятницу, 13 ноября, и успеет провести лишь одну тренировку с партнерами перед воскресной игрой. На стадионе "Бруно Бенелли" в Равенне установили временную трибуну, чтобы вместить всех желающих увидеть его на поле.

Роналдиньо – чемпион мира 2002 года. В составе "Барселоны" он выигрывал чемпионат Испании в 2005 и 2006 годах и Лигу чемпионов в 2006-м, а в 2011 году, играя за "Милан", стал чемпионом Италии. Карьеру завершил в 2015 году.

Самые знаменитые голы и матчи Роналдиньо

Роналдиньо (Роналдо де Ассис Морейра) считается одним из самых техничных и зрелищных футболистов своего поколения. Пик его карьеры пришелся на 2004–2006 годы, когда он выступал за "Барселону", для которой забил большинство своих самых знаменитых голов. Среди них взятие ворот в матчах:

  • Бразилия – Англия, 2:1 (21 июня 2002 года). Знаменитый штрафной удар с дальней дистанции через вратаря Дэвида Симэна в четвертьфинале чемпионата мира.
  • "Челси" – "Барселона", 4:2 (8 марта 2005 года). Удар с места почти без замаха, после нескольких движений корпусом. Один из самых необычных голов в истории Лиги чемпионов.
  • "Барселона" – "Вильярреал", 4:0 (25 ноября 2006 года). Удар через себя после обработки мяча грудью. Один из главных кандидатов на звание лучшего гола в карьере бразильца.
  • "Реал" – "Барселона", 0:3 (19 ноября 2005 года). Сольный проход через оборону мадридцев и гол в ворота Икера Касильяса. За это бразилец получил восхищенные овации болельщиков "Реала" на его же стадионе. Это один из лучших индивидуальных матчей Роналдиньо, забившего два гола за игру.
  • "Барселона" – "Севилья", 1:1 (3 сентября 2003 года). Первый гол Роналдиньо на "Камп Ноу": сольный проход и мощный удар из-за пределов штрафной.

Также среди памятных матчей с участием бразильца:

  • "Барселона" – "Милан", 2:1, Лига чемпионов, 2004 год. Роналдиньо забил победный гол на 89-й минуте.
  • "Челси" – "Барселона", 4:2, Лига чемпионов, 2005 год. Несмотря на поражение, бразилец стал автором одного из самых запоминающихся голов турнира.
  • "Арсенал" – "Барселона", 1:2, финал Лиги чемпионов, 17 мая 2006 года. Роналдиньо помог каталонцам завоевать главный европейский клубный трофей.
  • "Милан" – "Барселона", 0:1, полуфинал Лиги чемпионов, 18 апреля 2006 года. Роналдиньо организовал гол Людовика Жюли великолепным пасом после обыгрыша Дженнаро Гаттузо.

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Метки: футбол
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