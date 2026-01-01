Российские гимнастки смогут выступить на ЧМ, но без флага и гимна

"Они будут выступать без национальных символов – без флага и гимна. На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной федерации гимнастики", – указал Хартман.

Нейтральный статус для гимнасток из России и Белоруссии был согласован Международной федерацией гимнастики (World Gymnastics), Федерацией гимнастики Германии в сотрудничестве с федеральным правительством Германии.

ЧМ пройдет с 12 по 16 августа. Российских спортсменов допустили до него впервые за пять лет.

Долгий путь к возвращению национальной символики

Допуск российских спортсменов в нейтральном статусе к стартам под эгидой European Gymnastics был восстановлен в ноябре 2025 года. То решение распространялось на все пять дисциплин, входящих в "сферу ответственности" союза: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

В мае 2026 года исполком World Gymnastics, а потом и исполком European Gymnastics объявили о снятии всех ограничений со спортсменов России и Белоруссии.

Однако реальность оказалась сложнее.

24 июня стало известно, что мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил: российские спортсменки не смогут выступать с флагом и гимном на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. Он был запланирован на 26–28 июня как раз в Клуж-Напоке. 26 июня было объявлено, что сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке.

В конце июня Федерация гимнастики Германии от имени 11 национальных федераций направила обращение в European Gymnastics с просьбой запретить флаг и гимн России на соревнованиях по гимнастике.

"Флаги и эмблемы Российской Федерации или Республики Беларусь (как действующие, так и исторические) не могут подниматься или демонстрироваться ни на одном официальном объекте или территории, контролируемой European Gymnastics и/или организатором спортивного мероприятия", – гласил текст обращения.

27 июля в World Gymnastics призвали не ограничивать в правах российских спортсменов, но согласились с тем, что в зависимости от позиции властей принимающих стран допускаются исключения.

31 июля в European Gymnastics анонсировали, что на ЧЕ по спортивной гимнастике в Хорватии (12–23 августа) россияне также будут выступать без национальной символики.