"Рубин" впервые за девять лет обыграл "Локомотив" в Москве

Решающий мяч на 71-й минуте забил Егор Тесленко – гол, который прервал девятилетнюю безвыигрышную серию казанцев на поле железнодорожников.

Предыдущая гостевая победа "Рубина" над "Локомотивом" случилась 29 апреля 2017 года. С тех пор в столице команды провели 10 очных встреч, и восемь из них выиграл "Локомотив". Теперь эта затяжная тенденция переломлена.

Победа позволила "Рубину" закрепиться в верхней половине таблицы. Команда идет седьмой и имеет 18 очков.

В следующем туре 21 ноября казанцев ждет домашняя проверка статусом чемпиона – матч с петербургским "Зенитом".

"Локомотив" опустился на 15-е место. У москвичей 11 очков и худшая разница мячей при равенстве с "Ахматом". Ниже – только "Факел" с шестью очками. Команде предстоит выезд к "Родине" 22 ноября, где очки критически важны в борьбе за выход из зоны вылета.