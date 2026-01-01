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"Рубин" впервые за девять лет обыграл "Локомотив" в Москве

"Рубин" в пятницу, 6 ноября 2026 года, увез три очка из Москвы, обыграв "Локомотив" со счетом 1:0 в матче 14-го тура РПЛ.

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Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Решающий мяч на 71-й минуте забил Егор Тесленко – гол, который прервал девятилетнюю безвыигрышную серию казанцев на поле железнодорожников.

Предыдущая гостевая победа "Рубина" над "Локомотивом" случилась 29 апреля 2017 года. С тех пор в столице команды провели 10 очных встреч, и восемь из них выиграл "Локомотив". Теперь эта затяжная тенденция переломлена.

Победа позволила "Рубину" закрепиться в верхней половине таблицы. Команда идет седьмой и имеет 18 очков.

В следующем туре 21 ноября казанцев ждет домашняя проверка статусом чемпиона – матч с петербургским "Зенитом".

"Локомотив" опустился на 15-е место. У москвичей 11 очков и худшая разница мячей при равенстве с "Ахматом". Ниже – только "Факел" с шестью очками. Команде предстоит выезд к "Родине" 22 ноября, где очки критически важны в борьбе за выход из зоны вылета.

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Метки: Российская премьер-лига ФК Локомотив футбол
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