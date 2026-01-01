Самая громкая трансферная сага лета завершается: Винисиус решил остаться в "Реале"

По словам инсайдера, контракт будет подписан в ближайшее время.

Накануне, как указывали в The Athletic, в Мадриде прошли переговоры между представителями игрока и клуба – "Реал" представляли его гендиректор Хосе Анхель Санчес и главный скаут Юни Калафат. По сведениям источников издания, клуб улучшил свое предложение до уровня, "отражающего важность Винисиуса для проекта".

Игрок выступает за "Реал" с лета 2018 года. За этот период он провел 376 матчей во всех турнирах, забил 128 мячей и отдал 100 результативных передач. Только за последний сезон Винисиус забил за "Реал" 22 гола.

Винисиус и его контракт

В 2018 году 18-летний бразилец приехал в Мадрид на €3 млн в год. Клуб долго не повышал ему выплаты, несмотря на прогресс. Только осенью 2023 года, после победного гола в финале Лиги чемпионов, Винисиус добился четырехкратного увеличения оклада – до €12 млн чистыми с контрактом до 2027 года и отступными в €1 млрд.

Летом 2024 года в "Реал" пришел Килиан Мбаппе на зарплату в €20 млн. Окружение Винисиуса потребовало повышения зарплаты и для своего игрока.

Ситуацию обострило предложение из Саудовской Аравии, государственный инвестфонд которой предложил Винисиусу €1 млрд за пять лет. Агенты игрока использовали этот интерес как прямой рычаг давления на Флорентино Переса, требуя от "Реала" поднять фиксированный оклад до €30 млн и отдать футболисту 80% имиджевых прав.

Перес на такие уступки не пошел. Из-за этого спора договориться о долгосрочном переподписании игрока не удалось.

Летом 2026 года в саге началась новая глава – появилась информация об интересе к Винисиусу английских клубов. Назначенный главным тренером "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик настаивал на покупке игрока, обозначив его как приоритетную цель на летнее трансферное окно. С большим интересом за развитием событий следили и в "Арсенале". Источник The Touchline называл бразильца "мечтой" наставника "канониров" Микаэля Артеты, который видит в нем недостающий элемент атакующей линии.

31 июля сообщалось, что руководство мадридского "Реала" поставило Винисиусу Жуниору ультиматум по продлению соглашения. По данным Marca, ему дали понять, что он либо подпишет новый контракт, либо впредь не получит новых предложений от клуба. Подчеркивалось, что "Реал" не готов нарушать шкалу зарплат ради любого игрока, каким бы определяющим он ни был.