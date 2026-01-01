По итогам шести туров Германия, Нидерланды и Греция набрали по 11 очков. По дополнительным показателям выше оказались Германия и Нидерланды – обе команды вышли в четвертьфинал.

На данный момент известно семь из восьми участников будущего розыгрыша плей-офф. Кроме Германии и Нидерландов, в нем также примут участие сборные Франции, Бельгии, Англии, Испании и Португалии, которая является действующим победителем турнира.

Последняя квота достанется датчанам или норвежцам. Они проведут матч между собой 17 ноября в Копенгагене. Для выхода в следующий этап сборной Дании достаточно не проиграть.