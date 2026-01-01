Швеция призвала Еврокомиссию не допустить участия российских лыжников в ЧМ-2027

"Шведская лыжная ассоциация не хочет видеть российских спортсменов на старте, поэтому сейчас мы добиваемся расширения возможностей для отказа в выдаче виз", – цитирует Expressen министра спорта королевства Якоба Форссмеда.

Как отмечается в письме в Европейскую комиссию, россияне не должны иметь возможности получить визу в другой стране ЕС, а затем въехать в Швецию.

"Мы не хотим, чтобы возникли какие-либо лазейки", – сказал Форсселль.

Где и когда пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 года

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 года примет шведский город Фалун. Это место имеет культовый статус – здешний спортивный центр ранее уже принимал главные состязания планеты в 1954, 1974, 1993 и 2015 годах. Предстоящий турнир станет знаковым событием для города, а проведение стартов запланировано на период с 24 февраля по 7 марта 2027 года.

Фалун знаменит своим крупным комплексом "Лугнет", который считается одним из лучших лыжных стадионов в мире. Инфраструктура центра включает в себя современные гоночные трассы и знаменитые лыжные трамплины. Именно здесь в рамках чемпионата будут разыграны медали в трех ключевых дисциплинах – лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

Для Швеции проведение домашнего турнира накладывает особую ответственность, так как страна берет на себя все обязательства по логистике, безопасности и приему иностранных делегаций. Статус хозяйки первенства позволяет Стокгольму оказывать серьезное влияние на организационные процессы.

Условия возвращения российских лыжников на международную арену

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) утвердила официальный порядок допуска российских и белорусских спортсменов к стартам в сезоне 2026/27. Это решение последовало после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал организацию открыть доступ к соревнованиям для атлетов из этих стран. Российские лыжники получили право выступать исключительно в индивидуальном нейтральном статусе, что полностью исключает использование флага, гимна или национальной символики на экипировке.

Важным изменением в регламенте FIS стало заметное смягчение критериев нейтральности. В обновленной редакции правил чиновники исключили пункт, который ранее запрещал давать допуск спортсменам, представляющим спортивные общества ЦСКА и "Динамо" либо связанные с силовыми структурами. Действующий запрет теперь распространяется только на тех лиц, кто имеет прямой контракт с вооруженными силами на текущий момент. Для получения разрешения на старты лыжникам необходимо направить индивидуальную заявку и подписать официальную декларацию о нейтралитете.

Процесс одобрения заявок носит массовый характер – по состоянию на конец октября 2026 года FIS уже предоставила нейтральный статус нескольким десяткам российских атлетов, среди которых олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) и лидеры сборной нового поколения. При этом в федерации подчеркнули, что спортивный допуск не гарантирует автоматического участия во всех турнирах. Руководство FIS официально сняло с себя ответственность за визовые проблемы спортсменов, заявив, что вопросы пересечения границ и выдачи въездных документов находятся в исключительной юрисдикции правительств принимающих стран.

Эволюция визовых правил Шенгенской зоны для граждан РФ

Визовая политика Европейского союза в отношении граждан России претерпела радикальные изменения после осени 2022 года, когда Совет ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с РФ. Стандартный консульский сбор для россиян вырос до €90, максимальные сроки рассмотрения заявлений увеличились до нескольких месяцев, а требования к пакету документов ужесточились. Из-за отмены преференций процедура выдачи многократных шенгенских документов значительно усложнилась – большинство государств ЕС перешло на оформление преимущественно однократных виз под конкретные даты поездки.

Внутри Шенгенского соглашения сформировался глубокий раскол в подходах к приему российских граждан. Группа государств, включающая страны Балтии, Польшу, Финляндию и Чехию, ввела жесткие национальные ограничения. Они не только прекратили принимать заявления на туристические и спортивные визы, но и полностью закрыли свои сухопутные внешние границы для россиян – в том числе для тех, кто имеет действующие шенгенские документы, выданные другими членами содружества. В то же время ряд стран Южной и Западной Европы, таких как Франция, Италия и Испания, продолжают выдавать краткосрочные въездные разрешения согласно общему Визовому кодексу.

В настоящее время Швеция активно лоббирует в Еврокомиссии принятие нового пакета визовых ограничений на общеевропейском уровне, призванного полностью закрыть трансграничные лазейки. Инициатива Стокгольма направлена на радикальное расширение юридических оснований для отказа в выдаче документов гражданам России и Республики Беларусь. Главная цель планируемых нововведений – лишить заявителей возможности обходить национальные запреты отдельных государств, получая визы через более лояльные страны Южной или Западной Европы для последующего въезда в другие регионы Шенгенской зоны.