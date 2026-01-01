"Спартак" обыграл минское "Динамо" и прервал серию из двух поражений

Красно-белые задали темп быстрым стартом: Илья Котляров открыл счет на второй минуте, а Максим Комтуа удвоил преимущество на восьмой – 2:0 к первому перерыву.

В начале второго периода хозяева развили успех: Павел Порядин (23-я) и Герман Рубцов (27-я) довели до 4:0.

Минчане вернулись в игру во второй половине матча: Илья Усов (38-я) и Джошуа Брук (40-я) сократили отставание до 4:2.

В третьем периоде Лукас Локхарт на 55-й минуте вновь увеличил разрыв, но Владимир Алистров вскоре отквитал одну шайбу – 5:3, интрига сохранялась до финальной сирены.

Благодаря победе "Спартак" удержал третье место в Западной конференции (30 очков после 24 игр), тогда как "Динамо" идет девятым (22 очка в 23 матчах).

Следующий матч москвичи проведут 9 ноября в гостях у СКА, минчане 8 ноября сыграют на выезде с "Сочи".