Теннисистка Елена Рыбакина победила Дарью Касаткину и вышла в третий круг "Мастерса" в Торонто

Встреча продолжалась два часа 32 минуты и завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Рыбакиной.

Противостояние выдалось крайне неровным с точки зрения статистики элементов игры. Елена Рыбакина смогла записать на свой счет 15 подач навылет, но при этом допустила 16 двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта из 13.

В активе Касаткиной значатся три эйса, шесть ошибок на второй подаче и три успешно реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге канадского "Мастерса" представительнице Казахстана предстоит сыграть против американки Энн Ли.

В послужном списке Рыбакиной сейчас значатся 13 одиночных титулов WTA, включая триумф на Уимблдоне-2022 и завоеванный в начале 2026 года трофей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), где в финальном поединке она сломила сопротивление лидера мирового рейтинга Арины Соболенко.

Турнир в Торонто проходит с 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнований в Канаде в этом сезоне составляет $7,4 млн.

Участницы ведут борьбу не только за 1000 рейтинговых очков, но и за серьезные финансовые выплаты. Так, будущая победительница одиночного разряда заберет чек на сумму $1 млн, в то время как финалистка пополнит свой счет на $500 тыс.