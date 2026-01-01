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  3. "Тоттенхэм" за €99 млн купил вингера "Манчестер Сити" Савиньо

"Тоттенхэм" за €99 млн купил вингера "Манчестер Сити" Савиньо

Около €99 млн – так оценивали в СМИ сумму перехода Савиньо из "Манчестер Сити". При этом оформление контракта должно было завершиться после всех необходимых процедур. Официальный сайт лондонского "Тоттенхэм Хотспур" во вторник, 25 августа 2026 года, подтвердил сделку.

Бразильский футболист Савиньо

Бразильский футболист Савиньо

©Daniel Weir/Sports Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

Таким образом, бразильский вингер переезжает в Лондон и будет выступать за "Тоттенхэм Хотспур".

За "Манчестер Сити" Савиньо провел 84 матча и забил семь мячей, а также завоевал Кубок лиги и Кубок Англии.

На международной арене футболист последовательно проходил через молодежные сборные Бразилии разных возрастов. В марте 2024 года он получил первый вызов в основную команду и дебютировал в товарищеском матче с Англией, в котором бразильцы одержали победу 1:0 на "Уэмбли".

Савиньо принял участие в розыгрыше Кубка Америки – 2024 в составе сборной Бразилии. На текущий момент на его счету 13 матчей и один забитый гол за национальную команду.

Издание Globo ранее писало, что 22-летний вингер уведомил руководство "горожан" о намерении покинуть клуб ради большего игрового времени. Отмечалось, что "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" согласовали трансфер Савиньо на сумму €99 млн: € 93,3 млн в качестве фиксированного платежа и еще €5,7 млн в виде бонусов.

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Метки: футбол
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