"Тоттенхэм" за €99 млн купил вингера "Манчестер Сити" Савиньо

Таким образом, бразильский вингер переезжает в Лондон и будет выступать за "Тоттенхэм Хотспур".

За "Манчестер Сити" Савиньо провел 84 матча и забил семь мячей, а также завоевал Кубок лиги и Кубок Англии.

На международной арене футболист последовательно проходил через молодежные сборные Бразилии разных возрастов. В марте 2024 года он получил первый вызов в основную команду и дебютировал в товарищеском матче с Англией, в котором бразильцы одержали победу 1:0 на "Уэмбли".

Савиньо принял участие в розыгрыше Кубка Америки – 2024 в составе сборной Бразилии. На текущий момент на его счету 13 матчей и один забитый гол за национальную команду.

Издание Globo ранее писало, что 22-летний вингер уведомил руководство "горожан" о намерении покинуть клуб ради большего игрового времени. Отмечалось, что "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" согласовали трансфер Савиньо на сумму €99 млн: € 93,3 млн в качестве фиксированного платежа и еще €5,7 млн в виде бонусов.