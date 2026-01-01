В UEFA не намерены отказываться от бойкота чемпионатов мира по футболу

Как ранее заявляли в UEFA, необходимы отказ от продажи крупных соревнований (долей в них) и гарантии того, что подобные попытки никогда больше не повторятся.

Кроме того, в UEFA ясно дали понять, что доверие к президенту Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) Джанни Инфантино подорвано. То, что сотрудники FIFA, чья карьера зависит от Инфантино, высказались в его поддержку, никак не меняет точку зрения UEFA.

По сути, выполнено только одно условие – в FIFA (пока) отказались от плана продажи доли в ЧМ частному бизнесу.

Неясно, что в этих условиях будет с ближайшим мероприятием FIFA – в сентябре намечено проведение в Польше чемпионата мира среди женщин до 20 лет.

Накануне FIFA принесла извинения за предложенную сделку с уступкой частным инвесторам доле в будущих ЧМ и других турнирах. Говорилось и о том, что будут пересмотрены внутренние процессы, которые привели возникновению такой ситуации. Одновременно было подчеркнуто, что руководства FIFA полностью поддерживает Инфантино.

В Reuters напоминают: финансирование FIFA остается критически важным для сравнительно небольших футбольных ассоциаций многих стран Африки и Азии, поэтому позиции Инфантино, несмотря на кризис, достаточно сильны. Потенциальных претендентов на его пост не просматривается.

"Футбол не продается"

В конце июля The Telegraph и Financial Times сообщили о планах FIFA продать долю коммерческих прав на чемпионат мира. По данным источников изданий, FIFA собирается создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) стоимостью $20 млрд и продать ее четверть за $4,2 млрд внешним инвесторам.

Источники Financial Times сообщали, что Джошуа Кушнер, инвестор в сфере высоких технологий, чей старший брат Джаред Кушнер женат на дочери президента США Иванке Трамп, ведет переговоры о том, чтобы возглавить возможную сделку через свой фонд Thrive Eternal.

Известие вызвало скандал в футбольной среде. UEFA и все 55 входящих в нее национальных федераций заявили о бойкоте соревнований под эгидой FIFA до отказа от плана по продаже прав. Азиатская конфедерация футбола критиковала FIFA за объявление о создании новой коммерческой структуры без предварительного обсуждения, а в CONCACAF отвергли предложение.

31 июля в FIFA объявили об отказе от проекта.

"Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня его поддержки, больше не отвечают первоначально поставленной цели. Нашей целью всегда было и всегда будет объединять и совершенствовать. Поэтому это предложение не получит дальнейшего развития. В ближайшие дни и недели я намерен вновь собрать вместе все заинтересованные стороны, руководствуясь общими интересами нашей игры, чтобы продолжить развивать футбол во всем мире, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке", – так президент FIFA мотивировал свое решение.