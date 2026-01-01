Заболотного дисквалифицировали на шесть месяцев за допинг

"Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры", – написал Заболотный.

Апрельское допинг-тестирование выявило в организме футболиста запрещенные Всемирным антидопинговым агентством вещества. Заболотного временно отстранили от футбола, но с 30 апреля эти санкции были отменены – РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях.

Антон Заболотный сменил за карьеру множество клубов. За последние 10 лет играл в "Тосно" (2016–2017), "Зените" (2018–2019), "Сочи" (2019–2021), ЦСКА (2021–2024), "Химках" (2024–2025), "Спартаке" (2025–2026). В 2017–2021 годах – в национальной сборной России.

В конце июня "Спартак" сообщил, что игрок покинул клуб в связи с завершением срока контракта.

Всего за клубную карьеру Заболотный провел 434 матча, забил 101 гол. В составе "Зенита" выиграл РПЛ-2018/2019, в составе ЦСКА – Кубок России – 2022/2023, в составе "Спартака" – Кубок России – 2025/2026.