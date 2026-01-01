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Заболотного дисквалифицировали на шесть месяцев за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее сегодня приняло решение об отстранении нападающего Антона Заболотного от профессионального футбола на шесть месяцев. Об этом написал он сам в своих соцсетях 6 августа 2026 года, в четверг.

Антон Заболотный дисквалифицирован

Российский футболист Антон Заболотный

©Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

"Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры", – написал Заболотный.

Апрельское допинг-тестирование выявило в организме футболиста запрещенные Всемирным антидопинговым агентством вещества. Заболотного временно отстранили от футбола, но с 30 апреля эти санкции были отменены – РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях.

Антон Заболотный сменил за карьеру множество клубов. За последние 10 лет играл в "Тосно" (2016–2017), "Зените" (2018–2019), "Сочи" (2019–2021), ЦСКА (2021–2024), "Химках" (2024–2025), "Спартаке" (2025–2026). В 2017–2021 годах – в национальной сборной России.

В конце июня "Спартак" сообщил, что игрок покинул клуб в связи с завершением срока контракта.

Всего за клубную карьеру Заболотный провел 434 матча, забил 101 гол. В составе "Зенита" выиграл РПЛ-2018/2019, в составе ЦСКА – Кубок России – 2022/2023, в составе "Спартака" – Кубок России – 2025/2026.

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Метки: допинг Российская премьер-лига футбол
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