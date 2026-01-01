Макропроблемы микросхем: почему острый дефицит чипов приведет к глобальному переделу этого рынка

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Где печатают чипы

Согласно прогнозу Deloitte, к концу 2026-го глобальная полупроводниковая индустрия достигнет почти триллионной отметки –$975 млрд. Это плюс 26% год к году. В 2025-м показатель составил 22%. То есть объемы инвестиций в процессоры – центральные, графические, нейронные, – а также чипы памяти нарастают.

Динамика могла бы быть еще активнее, но она сдерживается несколькими факторами. Во-первых, дефицит компонентов, возникший в период пандемии, никуда не делся – основные запуски новых фабрик по производству чипов, компьютерной памяти и другой микроэлектроники можно ожидать лишь в 2027–2029 годах. Пока же вендоры и рады бы продавать больше, но либо не могут столько производить, либо – в отдельных случаях – не хотят, опасаясь провала в убыток. Второй сдерживающий фактор – геополитика, прежде всего ситуация на Ближнем Востоке. Наконец, технологический барьер: разработчики чипов вплотную подошли к пределу уменьшения размера микроэлектронных устройств.

Не будем мучить читателя нанометрами, тем более что фактические инженерные параметры здорово искажаются маркетинговыми кампаниями: современные 2-нм чипы в новых девайсах, о которых вы могли слышать, на самом деле никакие не 2-нм. Суть в другом: вот уже с десяток лет на рынке есть только один производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности – голландская ASML. Ее машины позволяют в буквальном смысле печатать процессоры.

Опять же, обойдемся без сложных терминов и названий. Главное, что нужно отметить: актуальное поколение литографов практически себя изжило, и ASML недавно выпустила на рынок новейшую установку. Благодаря ей фабрики смогут создавать более мощные чипы, на которых будут работать все более производительные смартфоны, ноутбуки, серверы (включая ИИ-дата-центры) и иные устройства. Кто же стал первым получателем новинки?

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Риски экстренного апдейта

На сегодня известно о двух компаниях, официально подтвердивших приобретение новых литографов ASML. Прежде всего это американский Intel, когда-то лидер на рынке потребительских чипов для ПК и ноутбуков, который уже несколько лет находится в системном кризисе. Запуск производства на инновационном оборудовании стал одновременно и стратегическим решением, и жестом отчаяния: руководство вкладывает сотни миллионов в машину, которая может и не помочь вернуть былое величие.

О закупке современнейшего оборудования корпорации договорились еще в 2018 году, затем Intel сумела добиться приоритетной поставки. Установка началась в 2024-м, а серийное производство запущено в нынешнем году (яркий показатель того, насколько сложна машина в сборке и обслуживании). Более того, партнеры идут с опережением графика: запуск на пиковой мощности изначально запланирован на 2028-й, текущий старт, можно сказать, промежуточный.

Про второго известного покупателя расскажем чуть позже, а сейчас немного слухов. У южнокорейской Samsung в портфеле продуктов есть Exynos – собственные чипы для разных девайсов. Различные источники утверждают, что корпорация тоже закупила и установила несколько новых литографов ASML, но пока не планирует выводить их из пилотного режима. Причина в потенциальной убыточности: компания не уверена, что сможет производить достаточно много доступных по цене процессоров. С различной степенью достоверности известно еще о нескольких клиентах голландской компании, в том числе Micron (США) и SK Hynix (Южная Корея) – опять же, без официальных подтверждений.

Возникает резонный вопрос: а что же тайваньский завод TSMC, который на литографах предыдущего поколения производит передовые чипы для самых инновационных компаний, включая Nvidia, Qualcomm, Apple (и около 90% новых процессоров на рынке в принципе)? Оказывается, ему новые установки ASML пока просто неинтересны – корпорации выгоднее продолжать выжимать соки из более дешевых в закупке и обслуживании старых машин: спрос на чипы по-прежнему превышает предложение.

До 2029 года завод планирует запустить несколько дополнительных производственных линий – ни на одной из них переходить на следующее поколение не будут. Очевидно, руководство не опасается угрозы со стороны Intel и других конкурентов. Но если не TSMC, то кто же тогда вторая компания, официально подтвердившая закупку инновации от ASML? Это как раз самое интересное.

От пункта Б до пункта А

В 1970–1980-х страной-лидером по производству передовых чипов была Япония. Позже она уступила конкурентам из континентальной Азии и США, но теперь, подобно Intel, хочет вернуть если не первенство, то хотя бы долю рынка. Для этого государственно-частный консорциум, в который вошли крупнейшие японские ИТ-корпорации, в 2022 году основал компанию Rapidus с начальной капитализацией около полумиллиарда долларов.

Rapidus создана для конкретной задачи – производить чипы, и поэтому именно она стала вторым официально подтвержденным покупателем новинки ASML. Поначалу это будут небольшие партии по демпинговым ценам, изготовление и поставки на рынок должны стартовать в 2027-м. Заказчиками станут компании с потребностью в наиболее инновационных процессорах для R&D-прототипов (НИОКР), однако в случае успеха стоит ожидать масштабирования. Цель всего предприятия – обеспечить Стране восходящего солнца цифровой суверенитет.

Но это в будущем, пока же новоиспеченный разработчик зависит не только от европейского оборудования, но и от американских технологий: партнером Rapidus является еще один гигант прошлого – IBM. Он будет поставлять компании новейшие транзисторы (ключевые логические компоненты любого микрочипа), которые позволят сделать процессоры еще более компактными и производительными.

К слову, IBM, кажется, тоже очень хочет выбраться из второго эшелона и потому активно занимается разработкой и лицензированием инновационных архитектур. Совсем недавно, например, она представила чип с наностековой компоновкой, где транзисторы располагаются «стопками», то есть не в одной, а в нескольких плоскостях. Заявляется, что это первая в мире субнанометровая технология – 0,7 нм, или 7 ангстрем.

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Великий китайский вызов

Пожалуй, единственное государство, которое сегодня действительно уверенно и системно идет к тому, чтобы бросить вызов доминированию ASML и всем производителям чипов, – Китай. В конце 2010-х, в свой первый президентский срок, Дональд Трамп запустил кампанию, направленную на то, чтобы ограничить Поднебесную в получении передовых западных технологий. Как следствие, производители оборудования из КНР среди прочего потеряли доступ к зарубежным литографам, а партнерство с тайваньской TSMC значительно усложнилось.

Оставим геополитику в стороне и сразу перейдем к промежуточным итогам: на исходе 2025 года СМИ рассказали о китайском «Манхэттенском проекте» (намекая на его значимость в современном мире) – разработке собственного передового литографа взамен голландского оборудования. Уточним: литографические машины прошлых поколений в Китае уже производят. В июле, например, сообщалось, что компания Shanghai Aishengna Electronic Technology Group (зарегистрирована в 2023-м) начала выпуск таких устройств, то есть наладить изготовление удалось всего за три года. Но устаревшими технологиями сыт не будешь – надо двигаться вперед.

Новая инициатива направлена на создание литографов, способных производить наиболее современные, насколько это возможно с учетом сложности технологии, микрочипы. Reuters утверждает, что китайские корпорации даже переманили инженеров ASML для этого проекта. Также ходят слухи, что заодно ведутся системные попытки (более или менее успешные) добыть секреты актуальных инженерных решений, отдельные компоненты и даже полноценные машины – для их разбора и обратного инжиниринга (в духе made in China 1990-х).

Ожидается, что флагманский литограф заработает в 2028–2030 годах. К тому моменту он уже будет не таким мощным, как новейшие устройства ASML, не таким быстрым и не позволит создавать передовые на рынке чипы. Intel, Rapidus и другие компании уйдут вперед благодаря технологиям европейского партнера, а до объемов производства TSMC Поднебесная не дотянется. Для Китая все это непринципиально.

Сама возможность массово производить достаточно мощные чипы – хотя бы и предыдущих поколений – позволит КНР не только обрести цифровой суверенитет, но и потенциально встряхнуть застоявшийся глобальный рынок. Это хорошая новость и для России, которая, вероятно, сможет договориться о выпуске отечественных (разработанных компаниями МЦСТ, «Аквариус» и другими) чипов на мощностях своего политического партнера – взамен недоступной с 2022-го TSMC. Но прежде всего, конечно, пользу ощутят местные производители потребительской электроники и ИИ-компании.

©asharkyu/Shutterstock/Fotodom Микрочипы

Дайте нейросети чип

Получить доступ к китайским чипам принципиально важно для Huawei и Xiaomi. Первая уже давно развивает собственный бренд процессоров Kirin, вторая дебютировала в этом сегменте с линейкой Xring в прошлом году, а в нынешнем подтвердила планы по их ежегодному выпуску.

Сегодня к ним добавляются ИИ-компании, которым для решения требовательных к ресурсам задач нужны специализированные чипы, созданные специально для обработки нейросетевых вычислений. В начале июля стало известно, что собственный ИИ-чип проектирует DeepSeek – вчерашний стартап, «китайский OpenAI», один из самых известных в мире китайских разработчиков искусственного интеллекта. Что любопытно, цель компании – уйти из-под зависимости не только американской Nvidia, но и китайской Huawei (которая производит и серверные чипы).

В том же направлении двигается ByteDance – ИТ-гигант из Поднебесной, запустивший соцсеть TikTok. В феврале этого года СМИ сообщали, что компания ищет производителя процессоров для собственных нейросетей (в качестве партнера рассматривался Samsung). А в июне появилась информация, что она ведет переговоры с американской Qualcomm.

Вообще, специализированные чипы, прежде всего под нейросетевые вычисления, – глобальный тренд, который будет только развиваться. Ярким тому примером стала американская OpenAI, в июне представившая созданный совместно с Broadcom чип «Халапеньо». Он был разработан не только для нейросетей, но и с их активным применением на этапе проектирования.

Компании, занятые в смежных отраслях, видя такой ажиотаж, тоже начинают устремляться в сегмент производства чипов для потребительских устройств и серверов. Nvidia в этом году добавила в свой активно растущий продуктовый портфель RTX Spark – процессор для ноутбуков и персональных компьютеров со встроенными ИИ-алгоритмами. Даже Arm, которая всю свою 35-летнюю историю разрабатывала и лицензировала архитектуры (отсюда Arm-чипы в современных смартфонах и ноутбуках), в 2026-м впервые анонсировала выпуск собственного «железа» AGI CPU.

Таким образом, индустрия чипов – и сегмент разработки, и собственно производство – переживает глобальную реструктуризацию. На фоне беспрецедентного роста спроса со стороны производителей потребительской электроники и особенно ИИ-компаний растет и предложение – не слишком быстро, но достаточно уверенно. А значит, к 2030 году нас ждет совершенно иной расклад сил на всех уровнях глобального рынка электроники.

Между спросом и предложением

Дефицит электронных компонентов, прежде всего высокоскоростной памяти, необходимой для нейросетевых задач, пока только усугубляется. По последним оценкам, в третьем квартале ее стоимость выросла на 20–30%, поэтому корпорации уровня Google предпочитают заключать многолетние контракты. До 2028 года наполнения рынка аналитики не прогнозируют.

В сегменте вычислительных мощностей (графических и нейрочипов) тоже нерадостно. Свободного оборудования на рынке просто нет, TSMC – главный поставщик подобной электроники в мире – лихорадочно пытается снизить разрыв спроса и предложения с 20% (по состоянию на март) хотя бы до 10% к концу года за счет оптимизации существующих и запуска новых мощностей. Полную загруженность заводов в июне подтвердил менеджмент корпорации. Хотя бы небольшой разгрузки можно ожидать не ранее 2027-го, а скорее – также в 2028-м.

Сами справимся

В логике цифрового суверенитета российские компании также разрабатывают оборудование, которое потенциально позволит уйти от зависимости от иностранных поставщиков. Созданием литографов занимается Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ). В апреле 2026-го сообщалось, что он начал продажи оборудования для производства чипов в топологии 350 нм, а сейчас у Центра в работе машина под 130-нанометровый техпроцесс.

В марте в Минпромторге анонсировали начало создания 90-нм литографа до конца 2026 года. Весь процесс должен занять около четырех лет и потребует несколько сотен миллионов долларов инвестиций. Производитель новинки будет выбираться по тендеру, на момент написания статьи актуальный статус по проекту неизвестен.

Необходимость в таком оборудовании тем временем нарастает. «Байкал Электроникс» в начале года сообщал, что планирует за весь 2026-й произвести 1 млн чипов Baikal-U. На чьих мощностях они собираются сейчас, неизвестно (вероятно, удалось договориться с партнерами из Азии).