Тест-драйв Tenet Plus L6: наш элегантный новичок

Уже год как в России производятся и продаются автомобили Tenet. Согласно правилам популярной детской игры «ни да, ни нет не говори», мы не знаем, что это лицензионные модели компании Chery. Или знаем? Нет, конечно, к «материнской компании» они никакого отношения не имеют, это продукт совместной работы китайской фирмы Defetoo и нашей AGR («АГР»). И вот у партнеров созрел новый проект – марка Tenet Plus.

Почему выбрано именно такое имя, для меня загадка. Чтобы запутать потенциальных покупателей? Ведь в КНР и на других рынках эти модели продаются как Lepas (и никто не скрывает, что марка входит в группу Chery). Кстати, звучит нормально. Бог с ним, не буду ломать голову, главное, автомобиль-то получился отличный! Важно теперь объяснить покупателю, чем он круче «обычного» Tenet и в чем его плюсы.

Во время презентации представители компании-производителя (а машины эти выпускают на заводе в Санкт-Петербурге) неоднократно повторили эпитет «элегантный». Что они имели в виду? Видимо, что автомобиль в меру модный, но при этом солидный. Эдакий господин в хорошем костюме классического кроя. В принципе, ощущение от первого осмотра нового кроссовера именно такое.

Сбалансированный получился автомобиль, а лихая форма передних ходовых огней (в компании это называют «взгляд дикой кошки») – как яркий галстук, который подчеркивает, что хозяин костюма в курсе новомодных тенденций. Также спереди у кроссовера – оригинальная крупная решетка с названием бренда. Сзади – единый блок-фонарь на всю ширину кузова тоже по современной моде.

Очень достойно, солидно выглядит и салон, материалы отделки качественные. Центральный планшет на 13 дюймов развернут вертикально. Обустроиться за рулем можно без проблем: водитель любого роста и комплекции легко найдет для себя удобное положение. Кстати, передние кресла, помимо стандартных электрорегулировок и обогрева, предлагают еще и вентиляцию. Руль регулируется в двух плоскостях. А селектор переключения коробки передач разместился справа под рулевой колонкой. Дань последней моде, я полагаю, но мы к такому уже привыкли. Я даже ни разу не пытался с помощью этого рычага включить дворники…

Что приятно, перед водителем целая россыпь физических кнопок. Тут и выбор режима движения, и обогревы стекол и зеркал, и управление климатом и мультимедийной системой, а также «аварийка». Видимо, уже начинают действовать положения нового китайского техрегламента, которые требуют вернуть управление самыми востребованными функциями на нормальные кнопки, дабы водитель во время движения судорожно не искал их в меню.

Настройки обогрева руля и кресел, впрочем, по-прежнему «зашиты» где-то в интерфейсе центрального дисплея. Однако все важнейшие функции управления климатом и обогревами выведены в виде отдельной сенсорной дорожки по низу экрана. И на том спасибо!

Во втором ряду пассажирам даже высокого роста будет вполне просторно: места для ног и над головой предостаточно. У них есть свои дефлекторы, кнопки включения обогрева дивана, два USB-порта.

Багажник вполне приличный для авто такого класса: 506 л, по бокам предусмотрены удобные вместительные карманы. А если опустить двухуровневый пол и спинки дивана второго ряда, то выходит почти 1400 л объема. Очень даже неплохо!

©Пресс-служба Tenet Plus

Теперь про технику. Под капотом среднеразмерного кроссовера (длина 4554 мм, колесная база 2700 мм) – привычная пара от концерна Chery: турбированный двигатель 1,5 л (147 л. с., 225 Н·м) и шестиступенчатый преселективный «робот». Мы с ней знакомы давно, и претензий к ее работе нет. Автомобиль едет без рывков, рулить – одно удовольствие. Небольшие дорожные проблемы (швы, колдобины и так далее) кроссовер почти не замечает: подвеска их очень аккуратно обрабатывает. Вообще комфортная подвеска – одно из главных достоинств модели L6.

На трассе машина бодро набирает скорость и обгоны даются легко. При маневрах, в поворотах подвеска работает правильно, не допуская серьезных кренов. Кстати, сзади – многорычажная подвеска, так что в конце года, как нам обещают, появится и полноприводный вариант (пока привод только передний). Впрочем, и сейчас водитель за рулем этого автомобиля почувствует себя уверенно. Но – на обычной дороге или городской улице. Что касается проходимости, то пока L6 не предназначен для подвигов на бездорожье. Его стихия – город и загородная трасса. Может быть, относительно сухая грунтовка. Однако некоторый потенциал у него все же есть, ведь дорожный просвет – почти 190 мм.

Комплектация изначально очень богатая: адаптивный круиз-контроль, семь подушек безопасности, включая центральную, между водителем и передним пассажиром, активный свет и многое другое. Это в «Элегант» за 2,89 млн руб. А что, машина и вправду элегантная…

В высшей «Ультра» за 3,04 млн руб. комплектация еще и очень богатая. Тут появляются 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, система кругового обзора, электропривод двери багажника, электрорегулировка пассажирского кресла, дополнительный набор водительских ассистентов. Да, и еще – чуть не забыл – восемь динамиков Sony вместо шести.

В общем, Tenet Plus L6 не пытается притвориться спорткаром премиум-уровня или настоящим внедорожником. Это просто элегантный, стильный, хорошо оснащенный кроссовер на каждый день. Который точно не разочарует своего владельца. Выглядит он даже дороже, чем стоит, а едет очень комфортно. Так что ждем новинок от нашей марки Tenet Plus. В ближайшее время обещают не только бензиновые модели, но и элегантный гибрид.