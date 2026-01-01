Тест-драйв Tenet Т4L: из класса в класс перелетая

Интригу раскрыли на презентации: Т4L появился как ответ на пожелания потенциальных покупателей компактного Т4 – им нужна была машина чуть больше, с более вместительным багажником, но… не сильно дороже. И бренд пошел навстречу! Инженеры не стали банально удлинять кузов, а решили взять переднюю часть от Tenet Т4 (который в прошлой жизни был Chery Tiggo 4), заднюю – от хорошо знакомого россиянам Chery Tiggo 7 Pro.

В результате получился более крупный кроссовер, который по своим параметрам довольно сильно отличается от предшественника: длина – 4506 мм (плюс 186 мм), высота – 1701 мм (плюс 50 мм), колесная база – 2650 мм (плюс 40 мм). Был типичный представитель класса В, а теперь очутился в классе С! Кстати, через несколько дней после премьеры Т4L компания объявила, что производство модели Т4 на заводе в Калуге завершено. Так что по факту версия с литерой L не дополнила линейку марки, а пришла на смену Т4. Но с повышением в классе.

При всей внешней похожести (особенно издалека) Т4L очень сильно отличается от своего «младшего брата». Например, в задней подвеске T4L применена не поперечная балка, как у Т4, а многорычажная подвеска, как у Т7. Это не только улучшило ходовые качества кроссовера, но дает шанс, что появится и полноприводная версия (такая перспектива есть). И вообще снаружи машина смотрится не хуже старшей модели Т7.

Заглянем в салон. Пусть сиденья в новом кроссовере исключительно с механической регулировкой, зато в отделке совсем мало пластика и других «бюджетных» материалов. Передняя панель и дверные карты, а также кресла обтянуты экокожей, приятной на ощупь. В остальном – те же панель приборов, центральный экран медиасистемы с диагональю 10,25 дюйма, 8-дюймовый сенсорный экран для управления климат-контролем на центральной консоли и физическими кнопками над ней, такой же центральный тоннель с джойстиком коробки передач. В целом, несмотря на то что передняя часть салона практически повторяет то, что мы знаем по обычной «четверке», выглядит он куда богаче.

Больше всего разницу ощущаешь на втором ряду: в T4L колени не упираются в спинку переднего сиденья. Можно вообще сидеть, закинув ногу на ногу! Диван удобный, спинка складывается в ровный, почти без ступеньки, пол. А багажник точно такой же, как у «старшего брата» Tenet T7: объем – 475 л (на 135 л больше, чем у Т4), если сложить спинку дивана, то и вовсе 1,5 тыс. л.

Ну и с силовыми агрегатами все понятно. Tenet Т4L оснащен 147-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в паре с 6-ступенчатым роботом. И иных вариантов нет. Привод (пока, во всяком случае) – исключительно передний.

Рассмотрев машину, отправляемся в путь. Надо сказать, что на ходу Tenet Т4L никаких откровений не принес. Ощущения примерно такие же, как и за рулем Tenet T7 (или Chery Tiggo 7). Машина четко идет по заданной траектории, адекватно слушается руля; кроссовер предсказуемо управляется – и это главное.

©Пресс-служба Tenet

Немного удивил набор имеющихся ездовых режимов. Я привык, что в современных машинах есть несколько сценариев движения, как минимум «эко», «комфорт» и «спорт». А в Т4L их всего два – «эко» и «спорт»! Говорят, что «средний» режим скоро появится, а пока хватило и двух существующих.

В «эко» машина стартует плавно (но без раздумий и задержек!), хотя на нажатие педали газа реагирует как бы нехотя, что ли… Для города вполне приемлемо, зато обещает экономию бензина. А если появится желание чуть пошустрить – переходишь на «спорт» и получаешь заметно более живой отклик на подачу газа. Впрочем, реальным «спортсменом» Т4L не станет: 10,5 секунды с места до 100 км/ч – далеко не рекорд. Но и в городском потоке, и на трассе белой вороной себя точно не чувствуешь – нормальный среднестатистический кроссовер, на котором комфортно передвигаться из точки А в точку Б.

У Tenet T4L есть другое, не менее важное преимущество – ходовые качества. В повороты он входит резво и послушно, а шасси не раздражает валкостью. Подвеска неплохо сглаживает мелкие неровности асфальта. Хотя по паспорту клиренс – 203 мм, бездорожье совсем не его стихия. Нет, по проселку он, конечно, проедет (а организаторы теста намеренно дали возможность по такому участку проползти), но преодолевать непаханое поле на таком кроссовере точно не стоит. Хотя, как я уже сказал, подвеска – достаточно лояльная к изъянам дорожного полотна. Через «лежачих полицейских» этот Тenet также перекатывается смело.

Так что Т4L, скорее всего, подойдет горожанину, который еженедельно совершает вылазки на дачу, но никак не гонщику. Зато расход топлива хозяина порадует: в среднем 7,7 литра на 100 км.

А еще T4L изначально богат на необходимое в наших условиях оснащение. Уже в базе – полный зимний пакет (обогрев форсунок стеклоомывателя, лобового стекла и зеркал, руля и двух передних сидений); в верхней комплектации есть обогрев сидений второго ряда. С помощью фирменного приложения можно дистанционно прогреть или охладить салон, проверить давление в колесах и даже записаться на сервис.

Дачники по достоинству оценят также наличие рейлингов на крыше и прописанную в ОТТС возможность установить фаркоп. Можно буксировать прицеп до 750 кг! Или пару спортивных велосипедов – специальное крепление есть у дилеров.

Также в базовой версии «Актив» присутствуют камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, поддержка беспроводных протоколов Apple СarPlay и Android Auto, датчики света и дождя, электронные системы безопасности (ABS, ESP и TPMS), четыре подушки безопасности (фронтальные и передние боковые) и 18-дюймовые колеса.

Стоимость такого T4L – 2,259 млн рублей (без учета скидок, а они есть). Топовая комплектация «Прайм» оценивается в 2,429 млн рублей; там добавляются электропривод складывания наружных зеркал, система кругового обзора 360°, передний парктроник, двухзонный климат-контроль, подогрев задних сидений. И получается парадокс: новая модель, несмотря на более крупные размеры, стала… дешевле своего предшественника T4 (если рассматривать вариант с 147-сильным мотором и «автоматом»).

Что имеем в итоге? Tenet Т4L – это неплохо укомплектованный переднеприводный кроссовер С-класса с демократичной ценой и хорошими перспективами на рынке (в том числе из-за российской сборки). А значит, скоро мы встретим такие машины в такси и каршеринге. Ведь в числе достоинств – описанные выше ходовые качества, просторный салон, увеличенный багажник и трехлетняя гарантия (ее можно продлить до пяти лет). Берем?