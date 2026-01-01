Космическая история: как "Буран" приземлился на Урале

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Руководство предприятия, которое воздвигло памятник, в тот же год решило создать экспозицию военной техники под открытым небом неподалеку от мемориального комплекса, благо для этого имелась необходимая площадка. В 2006 году было уже 10 экспонатов: танки Т‑34-85 и ИС‑3, самоходная артиллерийская установка ИСУ‑152, 57‑миллиметровая зенитная пушка С‑60, 152‑миллиметровая гаубица Д‑1, автомобиль ГАЗ‑67, две 57‑миллиметровые противотанковые пушки ЗИС‑2, 76‑миллиметровая дивизионная пушка ЗИС‑3 и боевая машина реактивной артиллерии БМ‑13 «Катюша».

Память о войне

С каждым годом экспозиция музея расширялась – тут появились самоходка СУ‑100, бронеавтомобиль БА‑64 и автомобиль «Виллис», а также танки МС‑1, Т‑26, БТ‑7 и многое другое. В 2011‑м музей получил официальный статус общественного филиала Центрального музея Вооруженных сил РФ.

Открытая экспозиционная площадка интенсивно пополнялась экспонатами и увеличивалась в площадях. В 2013 году открылся Музей военной техники, следом – Музей автомобильной техники, где можно увидеть всю историю автомобилестроения, начиная от самого первого авто, собранного по чертежам Карла Бенца на заводе Mercedes-Benz, а также шесть Выставочных павильонов со спецтехникой.

Сегодня Музейный комплекс занимает уже 15 гектаров. В него входят Музей военной техники, Музей автомобильной техники, Музей авиации «Крылья Победы», Музей «Парадный расчет» и Выставочный центр «Буран». На Открытой экспозиционной площадке посетителей встречают уникальные образцы техники – бронепоезд БП‑43, фронтовой госпиталь на колесах, паровозы 1940‑х годов и даже речной бронекатер проекта 1125, который воевал в составе Волжской военной флотилии в Сталинграде. А еще здесь можно увидеть танки, самоходки, ракетные комплексы, пушки, самолеты, вертолеты, катера – свыше 350 единиц техники.

Нужно отдать должное создателям комплекса: они не стоят на месте и постоянно придумывают и реализуют новые идеи, которые приводят в восторг посетителей. Одной из таких идей стало строительство Выставочного центра «Буран», где экспонируется легендарный советский космический корабль многоразового использования.

Орбитальный корабль «Буран» – самый грандиозный космический проект в истории прошлого века. Задачей «Бурана» была доставка космонавтов, грузов и космических аппаратов на орбиту и возврат их на Землю. 15 ноября 1988 года состоялся первый полет, корабль сделал два витка вокруг Земли за 205 минут. Ему не помешали штормовое предупреждение и ветер до 20 м/с – при посадке, сопротивляясь ветру, «Буран» отклонился от намеченной точки всего на несколько метров. Это событие, потрясшее научный мир, попало в Книгу рекордов Гиннесса.

К сожалению, в 2002 году тот первый «Буран» был разрушен. Второй летный экземпляр в полетах не участвовал, он остался недостроенным в ангаре космодрома Байконур. В Верхнюю Пышму попал третий космический корабль, созданный в рамках программы «Энергия – Буран», так называемое изделие 2.01 (первый корабль второй серии). Его строительство не было завершено из-за сворачивания программы в 1993 году.

Уникальный экспонат появился в Музейном комплексе в августе 2024‑го, а уже в начале этого года здесь открыли специальный павильон с космическим летательным аппаратом «Буран». Экспозиция посвящена освоению космоса, первой технологии беспилотного полета, транспортной космической системе «Энергия – Буран» и достижениям отечественной космонавтики. Это стало событием не только для Верхней Пышмы, но и для всей России, ведь сегодня это единственный сохранившийся орбитальный корабль космической программы «Энергия – Буран».

©Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме

«Буран» и его путь

Перевозка «Бурана» была отдельным масштабным проектом. Подготовка заняла несколько месяцев, а сам путь – почти 2500 километров по воде и суше. Космический «челнок» проехал более семи городов по трассе, проплыл на барже по Москве-реке, Волге, Каме, Чусовой, пока не прибыл 5 августа 2024 года в Музейный комплекс. Это был сложный логистический маршрут, так как негабаритный груз транспортировали по дорогам общего пользования: корабль не проходил под мостами, и его приходилось везти через деревни, специально готовя под него целые участки дорог. Чтобы показать всю сложность транспортировки этого уникального объекта, был снят получасовой документальный фильм «Буран. Дорога домой».

После прибытия корабль сразу стал центром внимания. Специалисты приступили к реставрации, понимая, что речь идет не о стандартной музейной работе, а о сохранении сложного инженерного объекта, который готовился к пилотируемому полету, но так и не побывал в космосе.

Для Музейного комплекса в Верхней Пышме было огромной честью получить такую редкость: не макет, подобный тому, что находится на ВДНХ в Москве или в Образовательном центре «Сириус» в Сочи, а настоящий летный экземпляр. Поэтому для Музея очень важно сохранить его как инженерный объект, а не просто как эффектный экспонат.

Технические характеристики «Бурана»

Размеры космического «челнока» завораживают: длина – почти 37 метров, размах крыла – 24 метра, высота на шасси – более 16 метров, а максимальная стартовая масса – 105 тонн. Чтобы каждый посетитель мог рассмотреть «Буран», в павильоне построили две смотровые площадки.

Проект интересен гостям любых возрастов. Выставочный центр комфортно устроен для того, чтобы обойти и разглядеть «Буран» с разных точек. Кого-то заинтересуют технические данные, кому-то захочется покрутить колесо, прикоснуться к «челноку» и сделать фото на память. «Буран» наверняка вызовет восторг у детей, которые вряд ли представляли, что космический корабль может выглядеть как самолет. Для людей постарше это живая история, поскольку многие застали проект «Буран», его полет и связанные с ним события. Сейчас идет активная реставрация космического корабля, но, несмотря на это, Выставочный центр всегда открыт для посетителей. Более того, «Буран» становится центром притяжения гостей: тут регулярно проводят интересные экскурсии и культурно-массовые мероприятия – Ночь музеев, фотосессии, свадьбы и даже танцевальные вечеринки.

©Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме

Реставрация

За полтора года специалисты восстановили основные части конструкции космического корабля, вернули подвижность его элементов: элевоны и тормозной щиток теперь находятся на своих местах. При этом и тормозной щиток, и элевоны теперь могут двигаться с помощью приводов. В результате «Буран» выглядит весьма реалистично, что позволит устраивать для посетителей эффектное шоу с его участием.

Одним из самых сложных этапов реставрации была сборка оригинального шасси. Сейчас специалисты восстанавливают теплозащиту, для этого привлекли профессиональных реставраторов авиатехники.

Обшивка «Бурана» за десятилетия разрушилась: часть плиток, которыми покрыт корпус, отлетела, а сохранившиеся местами повреждены. Чтобы восстановить покрытие, реставраторы сначала отсканировали корабль со всех сторон и получили точную 3D-модель. По ней изготовили недостающие плитки с учетом многочисленных изгибов «Бурана». Очень скоро восстановленный «Буран» предстанет во всей красе перед посетителями Музейного комплекса. Они смогут оценить масштабы проделанной реставраторами работы и испытать чувство гордости за страну, которая была способна реализовывать такие масштабные космические проекты.