Почему квартиры перестали быть выгодной инвестицией

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Арифметика, которая не сходится

Разрыв между стоимостью квадратного метра и арендной ставкой стал основной причиной падения доходности квартир от сдачи внаем. В 2020–2024 годах льготная ипотека разгоняла цены на первичном и вторичном рынках, тогда как арендные платежи оставались ограничены реальными доходами населения. В результате, отмечает директор по ценообразованию и аналитике компании Pioneer Евгения Виниченко, чистая арендная доходность в Москве снизилась до 3–4% годовых.

В частности, квартира за 10 млн рублей, сдаваемая за 30 тыс. в месяц, приносит 360 тыс. рублей в год, или 3,6% валовой доходности. После вычета налогов, простоев, ремонта и коммунальных платежей реальная прибыльность опускается до 2–3%. Депозит под 13% годовых на ту же сумму дает 1,3 млн рублей – без поиска арендаторов, ремонта и управления объектом. Разрыв в пользу депозита – почти четырехкратный. При этом квартира требует постоянного внимания: собственник несет риски простоя, порчи имущества и роста коммунальных расходов.

Сергей Ильясаев, генеральный директор ООО «СЗ "КомфортИнвест"», указывает на главную причину – высокую ставку по рыночной ипотеке. Она съедает значительную часть дохода от аренды. Ежемесячный платеж даже по льготной ипотеке превышает поступления от аренды, и владелец покрывает разницу из собственных средств, притом что инвестиционные квартиры приобретают в основном за личные сбережения или по субсидированной ставке ниже 6%.

Региональная картина

3–4% нельзя считать универсальным показателем. Алексей Музыка, директор компании Domina Invest, обращает внимание на региональную специфику. По данным ЦИАН, в марте 2026 года доходность долгосрочной аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках составляла от 4 до 7% в зависимости от локации. На рентабельность сдачи внаем влияют два фактора: цена покупки, значительно превышающая доход от аренды, и ограниченная возможность повышать ставки, поскольку арендаторы при росте цен выбирают более дешевые районы или меньшее по площади жилье.

Для инвестора это означает, что усредненные показатели бесполезны. Одинаковые по параметрам квартиры в зависимости от месторасположения могут давать доходность, различающуюся в два раза. Пока разрыв между стоимостью входа и арендным потоком сохраняется, прибыльность останется низкой. При этом арендный рынок реагирует на снижение спроса: в отдельных городах собственники уже готовы на скидки, чтобы избежать простоя, что также не способствует эффективности подобных капиталовложений. Рынок аренды фрагментируется: в одних сегментах ставки еще растут, в других стагнируют или снижаются.

Ловушка для заемного инвестора

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Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Рыночная ипотека остается дорогой – от 15,9 до 19,4% годовых, средневзвешенная – около 18,7%. При такой стоимости заемных средств инвестиционная покупка квартиры экономически бессмысленна.

Виниченко напоминает, что инвестиционная привлекательность недвижимости «обратно коррелирует с ключевой ставкой». Сегодня квартира проигрывает депозиту: банки предлагают вклады под 13% и выше, а средняя доходность квартиры под аренду не превышает 6% годовых. Если выручка от сдачи внаем не покрывает платежи по кредиту, квартира становится убыточным активом. Снижение ключевой ставки до 8–10% повысит доступность ипотеки и вернет капитал из депозитов в недвижимость.

Ольга Терентьева, брокер и инвестор, подтверждает: деньги сегодня «лучше работают на депозитах и фондах ликвидности». Программы от застройщиков – рассрочки, ипотека под 3–4% – могут быть благом, а могут разорить инвестора. Когда ипотека дороже дохода от аренды, инвестор делает ставку на рост стоимости недвижимости, но это рискованно. Поэтому многие покупатели откладывают приобретение и держат капитал на срочных вкладах.

Банкротства застройщиков

Давление на рынок усиливается кризисом в строительном секторе. С начала лета число банкротств застройщиков выросло более чем на 30%. Глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил трудности с выполнением планов по вводу жилья в ряде регионов.

Президент Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко обращает внимание на снижение инвестиционной активности, сокращение бюджетного строительства и спроса на жилье. При отсутствии заказов стройорганизациям тяжело платить налоги и зарплаты, обслуживать кредиты. Отрасли помогли бы снижение ключевой ставки, наращивание бюджетных программ и развитие льготной ипотеки.

Для инвестора это означает рост рисков на первичном рынке: недострой, задержки сдачи, проблемы с качеством. Выбор застройщика становится не формальностью, а ключевым фактором сохранности капитала. При этом банкротства региональных игроков могут привести к переделу рынка в пользу крупных федеральных девелоперов, которые сохраняют устойчивость.

Покупка через торги

За восемь месяцев 2026-го через торги прошел 31% общего объема инвестиций в недвижимость, или около 160 млрд рублей, – рекордный показатель. В основном это касается реализации крупных портфелей. Продажа активов через торги становится все более распространенной, и ее доля может продолжить расти, полагает Алексей Музыка. Однако подобная работа требует специфических компетенций: оценки юридической стороны, обременений, состояния объекта и процедуры приобретения. Поэтому торги останутся важным профессиональным каналом, но вряд ли вытеснят классические сделки.

Терентьева добавляет, что на рынке коммерческой недвижимости, подвалов, машино-мест и кладовок это заработок до 100% годовых, но только для опытных инвесторов со стратегией спекуляции. Чем дешевле объект, тем больше участников, и объект может в итоге обойтись по цене, близкой к рыночной. В сегменте частных инвестиций торги не заменят рынок недвижимости и возможности девелоперов, соглашается Ольга Геннинг, заместитель коммерческого директора Sezar Group.

Склады и офисы

Переток инвестиций в складской и офисный сегменты объясним: инвестор ищет более высокую доходность. В первом полугодии 2026-го введен рекордный объем складов – 2,9 млн кв. м, спрос снизился на 16%, вакантность выросла до 4,6% (с субарендой – 7,4%). Это означает, что доходность складов, которая еще недавно была выше жилой, также начинает корректироваться вниз.

Терентьева отмечает, что складская недвижимость на пике благодаря электронной торговле и логистике, а офисы – из-за дефицита качественных площадей в отдельных локациях. Среди рисков она перечисляет зависимость от одного арендатора, простой, ограниченную ликвидность, отмечая, что нужно оценивать чистый операционный доход и сценарий выхода.

Виниченко считает переток инвестиций в сегмент офисов в целом оправданным. Средневзвешенная цена предложения за год возросла на 20%, до 538 тыс. руб. за кв. м, ставки капитализации офисов составили 11–12%. При этом число предложений на продажу увеличилось в 1,5–2 раза, а вакантность может достигать 7–7,5%. Устойчивая доходность в офисах классов А и Prime сохраняется в центре Москвы: ставки аренды выросли на 50%, доходность бизнеса в классе А – 10–11% годовых. Вход на ранней стадии строительства может дать около 20%.

Алексей Алешин, управляющий директор «Товарищества Рябовской Мануфактуры», полагает, что офисный сегмент выглядит одним из наиболее инвестиционно привлекательных. Один из реальных рисков – избыток офисных блоков сравнительно небольшой площади, впрочем, в районах жилой застройки и у МКАД спрос на мелкую и среднюю нарезку останется высоким. По расчетам компании, доходность офиса класса А внутри Третьего транспортного кольца в двух минутах от метро достигает 12% годовых. Поэтому вкладываться стоит не «вообще в офисы», а в объекты высокого класса в дефицитных локациях, считает эксперт.

Отельная недвижимость

Для частного инвестора с небольшим капиталом отельная недвижимость выглядит наиболее привлекательной альтернативой. Она близка к квартире под аренду, но управлением занимается профессиональная команда. При грамотной управляющей компании такая модель может давать 8–15% годовых, то есть в два с лишним раза больше, чем при долгосрочной сдаче квартиры. Причем инвестору не приходится искать арендатора и заниматься бытовыми вопросами. При выборе проекта нужно смотреть на инфраструктуру, турпоток, загрузку, сезонность, качество оператора, расходы и ликвидность объекта.

Владимир Ковалев, генеральный директор курорта «Лучи», уточняет: не стоит искать один универсальный актив. Один из форматов – номер в курортном отеле под управлением федерального оператора. При котловой модели выручка всего номерного фонда объединяется, и доход собственника не зависит только от занятости его номера.

Что делать частному инвестору

Беспроигрышного инструмента для всех нет. Ольга Геннинг советует определиться с целями и выбирать активы в соответствии с задачей, бюджетом и жизненной ситуацией. Ольга Терентьева рекомендует также просчитать финансовые издержки: расходы, налоги, простой, управление и ликвидность при продаже. Важны запас прочности и отсутствие чрезмерного кредитного плеча. Лучше объект с меньшей заявленной доходностью, но с понятным спросом и надежным арендатором, чем высокие ожидания, не подтвержденные денежным потоком.

Евгения Виниченко напоминает, что залог успеха – продуманная стратегия и ликвидный объект. Нужно оценить конкуренцию в локации, целевую аудиторию, проверить историю ввода проектов девелопера, процент задержек и качество строительства. Льготные программы или снижение доли заемных средств уменьшают долговую нагрузку и финансовые риски.

Сергей Ильясаев считает предпочтительной покупку за собственные средства: когда ипотечные ставки упадут, на рынок выйдет много инвестиционных квартир, и преимущество получат объекты с нетипичными, но востребованными характеристиками – у воды, зеленых зон, с хорошей транспортной доступностью.

Текущая ситуация не означает, что жилая недвижимость перестала быть инвестицией. Разрыв между доходностью депозитов и квартир будет сокращаться по мере снижения ключевой ставки, но до того момента выбор объекта и стратегии становится важнее самого факта владения квадратными метрами. Купить некий объект и полагать, что он автоматически будет дорожать и приносить доход, уже не получится. Инвестору необходимы дисциплина, расчет и готовность работать с конкретным типом недвижимости.