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Большие сборы

До 1 декабря россияне обязаны уплатить налог на процентный доход по депозитам и накопительным (сберегательным) счетам за предыдущий год. Самостоятельно декларацию подавать не надо – все расчеты проводят налоговые органы, которым информацию о движении средств на счетах клиентов раскрывают банки. При этом не учитываются текущие и зарплатные счета со ставкой не более 1% годовых, а также счета эскроу, по которым вообще не начисляют процентов.

Налогоплательщики получают уведомления через личные кабинеты портала госуслуг и сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), здесь же доступна оплата НДФЛ. Простоту и эффективность администрирования подтверждает статистика собираемости налога: в 2024-м в бюджет поступило 110,7 млрд руб., в 2025-м – 320,2 млрд руб., в 2026-м ожидают 631,9 млрд руб., а в 2027-м (согласно проекту федерального бюджета) – 1,02 трлн руб.

Внушительный рост поступлений объясняется рядом факторов. Например, тем, что за неполные четыре года объем средств населения в банках увеличился почти в два раза, с 36,6 трлн руб. в январе 2023-го до 71,3 трлн в октябре 2026-го. Абсолютный рекорд прироста был зафиксирован в 2024 году, когда россияне пополнили счета на 12,5 трлн руб., в 2025-м добавили еще 9,5 трлн руб. В результате на 1 января 2026-го доля средств граждан в пассивах банковской системы достигла 35,1%, что стало самым высоким показателем за последние семь лет.

Положительную динамику обеспечила в том числе капитализация вкладов. В 2024 году владельцы депозитов заработали на процентах порядка 7 трлн руб., в 2025 году – почти 10 трлн руб. Свою роль в этом сыграл затяжной цикл жесткой денежно-кредитной политики Банка России, ведь ставки по депозитам и накопительным (сберегательным) счетам напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ.

НДФЛ начисляется только на процентный доход, превышающий пороговое значение. Формула расчета следующая: 1 млн руб. умножают на максимальную ключевую ставку в отчетном периоде. В 2023-м (максимальная ключевая ставка 16%) действовал лимит 160 тыс. руб., в 2024-м и 2025-м (максимальная ключевая ставка 21%) – 210 тыс. руб., в 2026-м (максимальная ключевая ставка 16%) – 160 тыс. руб.

Одновременно повышаются или понижаются ставки по банковским вкладам. Если в 2023-м средняя ставка составляла примерно 7,5–8,5%, то в 2024-м – около 20%, в 2025-м – 13–14%, в 2026-м – 13–13,5%. Соответственно, доходность депозитов в размере 1 млн руб. и выше не всегда может превышать лимит.

Не исключена и обратная ситуация. Например, 900 тыс. руб., которые были положены на 15 месяцев под 20% годовых в 2024-м с выплатой процентов в конце срока, в 2026-м потенциально могут принести доход 180 тыс. руб. при необлагаемом НДФЛ пороге 160 тыс. руб. С 20 тыс. руб. придется заплатить налог.

По объективным причинам рост собираемости НДФЛ с вкладов не носит постоянного характера. В 2028 и 2029 годах Минфин прогнозирует сокращение поступлений налога более чем в три раза по сравнению с 2027-м, до 306–307 млрд руб. Сценарий будет реализован в том случае, если Банк России снизит ключевую ставку, вслед за которой должны снизиться и ставки по депозитам.

На законных основаниях

Как бы то ни было, правительство рассматривает налог с вкладов в качестве постоянного источника доходов госбюджета. Между тем во времена Советского Союза такого налога вообще не существовало, правда, тогда и доходность банковских продуктов была весьма скромной: 2% по текущим счетам и 3% по срочным вкладам.

В 1991 году в России появился закон «О подоходном налоге с физических лиц». На банковские продукты его действие в первоначальном варианте не распространялось. В январе 1997-го в документ внесли поправки: НДФЛ разрешили брать с рублевых депозитов, ставки по которым превышали ставку рефинансирования ЦБ, а также с валютных вкладов, имевших доходность более 15%.

Следующий шаг был сделан в 2001 году, когда вступила в силу вторая часть Налогового кодекса РФ. По валютным вкладам освобожденный от налога лимит снизили до 9%, а по рублевым ставку, не подлежавшую налогообложению, закрепили на уровне 35%. С 2007-го от НДФЛ освободили проценты по рублевым депозитам, если ставка не превышала ставку рефинансирования ЦБ плюс 5 п. п.

Идею обложить налогом крупные вклады Минфин начал продвигать в 2016-м. Четыре года спустя инициативе официально дали ход – в марте 2020-го президент Владимир Путин предложил ввести НДФЛ в размере 13% на вклады от 1 млн руб. и инвестиции в ценные бумаги. Задача была решена в предельно короткий срок: 31 марта поправки в Налоговый кодекс приняли Госдума и Совет Федерации. 1 апреля глава государства подписал федеральный закон.

Неоднократно подчеркивалось, что нововведение затрагивает ограниченный круг лиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в начале 2020-го насчитало около 5,9 млн банковских счетов (всего 1% от общего числа), на которых было размещено 1 млн руб. и более. В конце прошлого года, по данным организации, показатель составил 5%. При этом 1,8% вкладчиков держат на депозитах от 1 млн до 1,4 млн руб., 2,1% – от 1,4 млн до 3 млн руб., 1,1% – свыше 3 млн руб., в том числе 0,9% – от 3 млн до 10 млн руб. и 0,2% – более 10 млн руб.

Впрочем, есть основания считать оценку не вполне корректной. Дело в том, что для АСВ в серой зоне остаются вкладчики, разделившие накопления на сумму 1 млн руб. и более между несколькими банками. Очевидно, что полной информацией располагает ФНС, но статистику по этой категории налогоплательщиков ведомство не публикует.

Время для тонкой настройки

Закон о введении НДФЛ с крупных вкладов, как было сказано выше, принят в 2020 году и вступил в силу с 1 января 2021-го. Если бы все прошло как задумано, то россияне должны были начать платить налог с 2022 года. Но в планы вмешалась геополитика – началась специальная военная операция.

Весной 2022-го США и их союзники ввели антироссийские санкции, отечественная экономика столкнулась с серьезными вызовами. В качестве одной из мер социальной поддержки населения действие закона заморозили на два года. Так что первый раз россияне получили «письма счастья» из ФНС, касающиеся уплаты нового налога, только в 2024-м.

За пять лет с момента принятия закон не раз пересматривали, вносили важные поправки. В частности, с 1 января 2025 года ввели правило для вкладов, открытых не менее чем на 15 месяцев, проценты на которые начисляют в конце срока, говорит доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Лазарь Бадалов.

Чтобы налог не был разорительным для вкладчиков, процентные доходы распределяют по годам, в которых они были начислены. При этом для каждого календарного года применяют свой необлагаемый НДФЛ порог, который зависит от максимального значения ключевой ставки, действовавшей в тот период.

«Кроме того, в 2023 и 2024 годах использовали двухступенчатую шкалу НДФЛ: 13% – с совокупного годового дохода до 5 миллионов рублей и 15% – с превышения. С прошлого года налог по ставке 13% начисляют на доход до 2,4 миллиона рублей, если доход больше, то применяют ставку 15%», – напомнил Лазарь Бадалов.

С 2027 года Минфин предлагает ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ для налогообложения пассивных доходов населения (проценты по вкладам, дивиденды, выплаты по договорам страхования). Для этого ставку налога хотят привязать к совокупному годовому доходу: при сумме до 2,4 млн руб. – 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%.

Целесообразным считают делегировать банкам полномочия налоговых агентов, чтобы они в течение календарного года ежемесячно нарастающим итогом удерживали НДФЛ с начисленных процентов. За ФНС в этой схеме закрепят функционал ревизора, который по-прежнему будет собирать сведения от всех финансовых организаций и утверждать окончательную сумму налогового платежа.

Необлагаемый НДФЛ порог процентного дохода также хотят считать по-другому: учитывать максимальную ключевую ставку не за отчетный, а за предыдущий год. Если правило начнет работать с 1 января 2027-го, то вкладчики получат небольшой «бонус». Максимальная ключевая ставка в 2026-м была в январе, 16%, с июля остается на уровне 14%. Поскольку у ЦБ нет намерений сыграть на повышение на декабрьском заседании, лимит составит не 140 тыс., а 160 тыс. руб.

© Александр Кряжев/РИА Новости

Инвестиционный ликбез

Налог на вклады всего за несколько лет стал для россиян привычным. И все же многие считают, что государство фактически залезает им в карман. Недовольство объясняется определенным снижением доходности депозитов, которое для кого-то заметно усилится в случае введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ.

При этом критики забывают, что есть альтернативные варианты для размещения личных сбережений, позволяющие на законных основаниях оптимизировать налогообложение. К таковым относятся, например, обезличенные металлические счета (ОМС). Если золото или серебро находятся на ОМС более трех лет, то доход от продажи освобождается от НДФЛ.

Свои преимущества для обеспеченных россиян имеются у программы долгосрочных сбережений (ПДС). Годовой взнос в размере 400 тыс. руб. позволяет получить 56 тыс. руб. в виде налогового вычета и 36 тыс. руб. государственного софинансирования. Сбережения приумножатся на 92 тыс. руб. плюс инвестиционный доход, и НДФЛ за это платить не надо.

Банковский вклад и ПДС – принципиально разные финансовые продукты. Первый решает задачу ликвидности, второй является инструментом для формирования долгосрочных сбережений, говорит генеральный директор «НПФ Ингосстрах», член комитета по кадрам Совета финансового рынка Оксана Иванова.

«В ПДС при определенных условиях от налога можно освободить инвестиционный доход до 30 миллионов рублей. Для договоров, заключенных в 2024–2026 годах, в программе нужно участвовать минимум пять лет, в 2027-м – шесть, в 2028-м – семь», – пояснила эксперт.

Важно понимать, что наличие НДФЛ с процентов по вкладам открывает возможность получать социальные и имущественные вычеты ряду категорий населения. Возмещение 13% затрат на покупку лекарств и на лечение более чем актуально для пенсионеров, на обучение детей – для находящихся в декретном отпуске женщин и так далее.

То же самое относится и к ипотечным заемщикам. Максимальный вычет на покупку жилья – 260 тыс. руб., на уплаченные проценты – 660 тыс. руб., что позволяет в течение нескольких лет возвращать НДФЛ в полном объеме и направлять эти средства на частичное досрочное погашение кредита. Следовательно, в этой ситуации вкладчики-миллионеры получают определенную выгоду, для них налог с процентного дохода снижается или обнуляется.

Миллионер – богач или бедняк

Болезненная тема для клиентов банков и для Минфина – обесценивание рублевых сбережений. По данным АСВ, шесть лет назад средний размер вклада физических лиц (без учета счетов до 1000 руб.) составлял 188 тыс. руб. В настоящее время показатель достиг 454 тыс. руб., при этом за три квартала отмечен рост почти на 12% депозитов на 3–10 млн руб. и снижение на 8,3% депозитов до 1 млн руб.

Другое дело, насколько россияне стали богаче. По оценкам Росстата, с января 2020-го по июнь 2026-го накопленная инфляция составила около 69,1%. Это означает, что покупательная способность рубля за 5,5 года снизилась почти в 1,7 раза. При таком раскладе банковский депозит в размере 1 млн руб. едва ли можно считать действительно крупным вкладом.

Если в 2020 году Минпромторг в перечень легковых автомобилей для начисления повышенного транспортного налога (так называемого налога на роскошь) включил машины стоимостью от 3 млн руб., то в 2026-м поднял порог до 10 млн руб.

Другой пример. В июле 2020-го Минстрой утвердил норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации в размере 48.634 руб. В июне 2026-го в ведомственном приказе фигурирует сумма в 2,5 раза выше – 123.000 руб.

Таким образом, шесть лет назад на 1 млн руб. можно было купить треть лимузина и более 20 кв. м жилплощади. Сегодня на эти деньги доступна лишь десятая часть причисленного к роскоши автомобиля и менее 8 кв. м жилья.

Выходит, что налог на вклады сегодня платят тысячи россиян с очень скромным достатком. И рано или поздно механизм придется актуализировать с учетом экономических реалий. Допустим, освободить от НДФЛ доходы с депозитов до 2 млн руб. Однако ответ на вопрос, когда на это решится Минфин, остается открытым.