15 человек пропали после внезапного паводка в Гранд-Каньоне

Администрация национального парка обратилась к тем, кто располагает сведениями о туристах, находившихся днем в субботу, 29 августа, в каньоне Брайт-Энджел и районе Фантом-Ранч, с просьбой предоставить информацию. Ранее из популярного туристического сектора эвакуировали не менее 62 человек.

Национальная парковая служба сообщила, что почти все пешеходные мосты через ручей Брайт-Энджел разрушены, что фактически исключило возможность перехода через поток. В результате паводка также повреждена инфраструктура во внутреннем каньоне, включая водопровод, обеспечивающий парк водой.

По оценке Национальной метеорологической службы, за полчаса в районе с резким перепадом высот выпало до 2,5 см осадков; значительная их часть быстро стекла, усилив скорость и объем потока.

Гранд-Каньон занимает четвертое место по посещаемости среди национальных парков США – в 2025 году его посетили 4,43 млн человек.

В июле 2025 года в результате сильного наводнения в Техасе погибли по меньшей мере 70 человек.