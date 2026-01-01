Дональд Трамп допускал завершение конфликта с Ираном без ядерной сделки

По данным издания, со ссылкой на чиновника из Белого дома, США "завершили все свои военные цели" в отношении Ирана.

"Трамп теперь сфокусирован на обеспечении прохода энергетики через Ормузский пролив, и он сохранит возможность применения военной силы на случай, если Иран продолжит атаковать суда", – отметил источник.

Американские чиновники также сообщили, что президент в частном порядке уверял высокопоставленных советников, что Тегеран вряд ли сможет возобновить активность в ядерной сфере, пока он находится у власти, поскольку США уничтожили три основных ядерных объекта Ирана в 2025 году.

На недавних встречах Трамп подчеркивал, что угроза ударов США по Ирану, по его мнению, будет выступать надежным фактором сдерживания.

По информации источников WSJ, при условии контроля над иранской ядерной программой Трамп с большей вероятностью продлит на неопределенный срок действие действующего режима прекращения огня.

Ожидается также, что президент рассмотрит снятие военной блокады США иранских портов, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив.

Ранее Трамп заявлял, что отменил атаки на Иран в контексте намечающейся договоренности об урегулировании. По его словам, контуры возможной сделки предусматривают открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.

МИД Ирана в среду сообщал, что Тегеран и Маскат согласовали географические детали маршрутов для прохода судов в Ормузском проливе.