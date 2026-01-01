Доноры Совета мира выделят $7 млрд на восстановление сектора Газа

По его словам, поступившие финансовые обязательства предназначены для восстановления гражданской инфраструктуры, разрушенной в ходе недавних боевых действий. Об этом он сказал в интервью Al-Jazeera.

Младенов также отметил, что Совет мира согласовал с Марокко участие в международных силах стабилизации, которые планируется разместить в секторе Газа. Механизм и районы развертывания уже определены, первые подразделения должны прибыть в ближайшее время. Турция участвовать не будет.

Кроме того, Совет мира ведет переговоры с Израилем об увеличении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Младенов предупредил, что несоблюдение согласованной "дорожной карты" может сорвать режим прекращения огня. По его словам, возврат к боевым действиям станет разрушительным как для палестинской, так и для израильской стороны.

9 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в Газе, предложенный Советом мира США. Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля не начнет вывод войск из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС. При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США.