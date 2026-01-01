Движение ХАМАС согласилось на реализацию плана урегулирования в секторе Газа

Как передает агентство EFE, палестинское движение ХАМАС в воскресенье, 9 августа 2026 года, заявило, что готово действовать ответственно и приступить к практической проработке предложенного Советом мира плана урегулирования в секторе Газа.

В группировке подтвердили готовность работать над выполнением этого плана и подчеркнули, что на текущем этапе необходима именно полная имплементация всех его аспектов.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разработанный по инициативе США план Совета мира его не устраивает. Израильский лидер подчеркнул, что не намерен выполнять предложенные условия в их текущем виде, так как они, по мнению израильской стороны, не обеспечивают достижение ключевых военных целей Тель-Авива, включая полный демонтаж структуры ХАМАС.

Мирный план по сектору Газа

Сам план, сформированный под эгидой Совета мира при поддержке американской администрации, представляет собой трехэтапную дорожную карту деэскалации. Инициатива предусматривает пошаговое движение от временного шестинедельного перемирия к окончательному завершению боевых действий.