Египет может присоединиться к пакту Турции, Пакистана и Саудовской Аравии

По словам Фидана, заинтересованы несколько стран.

"Думаю, что на следующем этапе Египет окажется среди нас", – отметил министр.

Есть некоторые технические трудности, признал он, однако, как только они будут преодолены, нет никаких причин, которые могли бы помешать Египту присоединиться к пакту.

Представители МИД Египта пока не прокомментировали это утверждение.

"Нам не суждено быть ограниченными тремя странами, нам суждено расти дальше", – подчеркнул Фидан.

Помимо прочего, он обратил внимание, что вступление в пакт Пакистана уже делает новый альянс куда более широким, чем просто ближневосточное объединение.

Министр же иностранных дел Пакистана Исхак Дар написал в X-посте 9 августа, что пакт "остается открытым для любой страны региона, которая хотела бы поддержать наши фундаментальные принципы и разрешать разногласия путем взаимного уважения, сотрудничества, мирно".

Соглашение подписали в пятницу, 7 августа 2026 года, в Мекке наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Документ предполагает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников блока.

Соглашение предусматривает расширение военно-технического сотрудничества, координацию усилий по урегулированию региональных кризисов и обмен разведывательной информацией. Ожидается, что Исламабад и Эр-Рияд полноценно войдут в проект по производству турецкого истребителя 5-го поколения Kaan.

Это называют Мекканским соглашением или Мекканским оборонительным соглашением (Mecca Joint Defence Agreement).