ЕК предложит странам ЕС взять новый заем в €45 млрд для Украины

По его словам, "новый заем – это явно одна из главных возможностей, которую ЕК оценивает и изучает". Домбровскис добавил, что испытывает "сдержанный оптимизм" относительно поиска решения, которое позволит "предоставить дополнительное финансирование в €45 млрд сверх того, что мы уже пообещали".

Украина оценивает дефицит финансирования на 2027 год в €70 млрд. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал, что в 2027 году общие расходы страны на ведение боевых действий составят рекордные €155 млрд. По его словам, без экстренных вливаний со стороны Европы оборонная система не выдержит.

Еврокомиссия рассчитывает закрыть недостающие €25 млрд за счет партнеров – Великобритании, Канады, Норвегии и Японии.

Дополнительный заем станет надстройкой к уже одобренной программе финансирования Киева на €90 млрд на 2026–2027 годы.

В Брюсселе ее назвали "репарационным кредитом": Киев должен будет вернуть средства, только если получит репарации от России в полном объеме.

Реальные деньги на программу привлекли через выпуск еврозайма, обслуживание и погашение которого ложится на страны ЕС через общеевропейский бюджет под контролем Еврокомиссии.

Предложение набрать еще €45 млрд аналогичным образом увеличит долговую нагрузку ЕС по этой схеме примерно в полтора раза.