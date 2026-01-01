Экс-министр обороны Украины Фёдоров заявил о постепенном проигрыше ВСУ в конфликте

Он назвал нынешний этап переломным и признал неблагоприятную для Киева динамику.

"Похоже, мы постепенно, медленно проигрываем", – сказал Фёдоров, добавив, что речь идет о противостоянии с Россией.

По словам политика, ситуацию усугубляют внутренняя повестка и управленческие изъяны. Укоренившаяся коррупция, кумовство и отсутствие политической независимости в государственных институтах подрывают эффективность решений.

14 июля Фёдоров был отстранен от должности министра обороны. После этого в стране прошли стихийные акции протеста с требованием восстановить его в должности. Руководить Минобороны назначен Евгений Хмара.

Фёдоров после увольнения рассказал о политической ситуации на Украине. Он заявил о высоком уровне коррупции в стране, раскритиковал украинские власти и заявил о возможности проведения срочных выборов разных уровней.