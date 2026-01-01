26 августа 2026
USD 83.29 +0.37 EUR 97.44 +0.58
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Экс-министр обороны Украины Фёдоров заявил о постепенном проигрыше ВСУ в конфликте

Экс-министр обороны Украины Фёдоров заявил о постепенном проигрыше ВСУ в конфликте

Украине, по оценке экс-главы Минобороны Михаила Фёдорова, в ближайшие месяцы необходимо срочно выработать и утвердить реалистичный план прекращения конфликта. Окно возможностей, утверждает он, ограничено небольшим сроком. Об этом Фёдоров рассказал во вторник, 25 августа 2026 года, в интервью Reuters.

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров (архивное фото)

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров (архивное фото)

©Dmytro Larin/Shutterstock/Fotodom

Он назвал нынешний этап переломным и признал неблагоприятную для Киева динамику.

"Похоже, мы постепенно, медленно проигрываем", – сказал Фёдоров, добавив, что речь идет о противостоянии с Россией.

По словам политика, ситуацию усугубляют внутренняя повестка и управленческие изъяны. Укоренившаяся коррупция, кумовство и отсутствие политической независимости в государственных институтах подрывают эффективность решений.

14 июля Фёдоров был отстранен от должности министра обороны. После этого в стране прошли стихийные акции протеста с требованием восстановить его в должности. Руководить Минобороны назначен Евгений Хмара.

Фёдоров после увольнения рассказал о политической ситуации на Украине. Он заявил о высоком уровне коррупции в стране, раскритиковал украинские власти и заявил о возможности проведения срочных выборов разных уровней.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Россия Украина
Рекомендательный сервис