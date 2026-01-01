Экс-министра ВВС США наказали за утечку сведений о президентском самолете

Кроме того, экс-министр лишен "возможности занимать любую ответственную должность", написал Парнелл в соцсети X. По его словам, решение принято в связи с несанкционированным разглашением Кендаллом секретной информации.

10 июля в интервью CNN Кендалл заявил, что переданный Катаром Boeing не успели оснастить всеми системами действующего президентского самолета. Обсуждать детали его защиты он отказался, сославшись на секретность этой информации.

Семейство эмира Катара подарило Трампу Boeing 747–8 в качестве президентского борта. Было известно, что внутри салон самолета отделан золотом, в связи с чем СМИ сочли подарок самым ценным в истории, когда-либо сделанным Соединённым Штатам иностранным правительством.

Трамп представил новый самолет 20 июня: назвал его "самым большим и лучшим во всех отношениях" и пообещал, что тот станет "летающим Белым домом такого уровня роскоши, какого никто никогда прежде не видел".

Однако многочисленные эксперты раскритиковали оснащение спецборта, на котором не хватало современных систем обеспечения безопасности.

Дональд Трамп 20 июля заявил, что подаренный Катаром самолет в ближайшее время будет отправлен на дополнительную модернизацию после вопросов к его системам безопасности. По словам Трампа, самолет получит "максимальный пакет" обновлений, работы займут около месяца.