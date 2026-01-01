ФРГ удвоит численность антидронового спецподразделения

"Подразделение специального назначения по противодействию дронам, сформированное лишь в конце прошлого года, будет значительно укомплектовано кадрами и расширит свою деятельность по всей стране", – говорится в публикации.

По данным издания, численность этого спецподразделения вырастет с нынешних 150 до 300 человек, а количество баз его дислокации увеличится с четырех до восьми стратегических точек по всей стране. Подразделение получит современные комплексы радиоэлектронной борьбы и перехвата дронов для создания невидимого "защитного купола" над немецкими объектами критической инфраструктуры.

В ночь на среду, 5 августа, в аэропорту Лейпцига обезвредили дрон со взрывчаткой. Заряд, извлеченный из обнаруженного беспилотника, был уничтожен контролируемым подрывом у периметра воздушной гавани Лейпциг/Галле.

Аэропорт приостанавливал работу. Позже у одной из взлетно-посадочных полос нашли беспилотник, на котором были установлены взрывчатка и детонатор.

В ту же ночь один из грузовых самолетов столкнулся с неустановленным предметом. Экипаж благополучно совершил посадку, у борта зафиксированы незначительные повреждения. Связан ли этот инцидент со вторым беспилотником, пока неясно.

В последние годы в европейских аэропортах несколько раз фиксировались случаи появления беспилотников с неустановленной принадлежностью, из-за чего на некоторое время прекращалось воздушное движение. Так, в конце декабря 2025 года подобный инцидент произошел в Ганновере. К аэропорту приблизились как минимум два дрона.

До этого, в начале октября, аэропорт Мюнхена дважды закрывался из-за дронов во время Октоберфеста, что затронуло более 6500 пассажиров. Всего в Германии в 2025 году зарегистрировано более 1000 подозрительных случаев наблюдения БПЛА.