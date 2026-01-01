Глава МИД Польши Сикорский обвинил президента Навроцкого в давлении на послов

"Что касается послов, я должен исправить свое предыдущее заявление, поскольку я думал, что именно сотрудники [администрации] президента подталкивали послов к отставке и к тому, чтобы они отказались от выполнения своей миссии. Оказывается, это делал лично президент", – заявил он журналистам в Сейме (нижняя палата польского парламента). Трансляцию вела телекомпания TVP Info.

Ранее руководители польских дипмиссий в Китае и Румынии объявили в X, что не будут продолжать работу на своих постах, сославшись на несогласие с действиями правительства в конфликте вокруг Конституционного суда.

Политический кризис разгорелся после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена своего кабинета Мачея Берека. У здания суда в течение последних недель регулярно проходили акции протеста.

30 октября министр юстиции Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда привлекли дополнительные силы полиции.

В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания и пытались прорваться через ограждение, полиция задержала трех человек.

На фоне обострения кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву.

Ряд оппозиционных политиков назвали происходящее попыткой государственного переворота.

Польская оппозиционная коалиция во главе с движением "Развитие плюс" внесла на рассмотрение сейма (нижняя палата парламента) вотум недоверия – официальное решение, которым депутаты выражают несогласие с политикой правительства, – действующему правительству под руководством премьер-министра Дональда Туска.