Госдеп опроверг сообщения о планах Марко Рубио уйти в отставку

Помощник главы ведомства Дилан Джонсон в четверг, 5 ноября 2026 года, заявил в соцсети Х, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Так он отреагировал на материал журналиста The Independent, где со ссылкой на неназванных высокопоставленных источников в США и Великобритании утверждалось, что Рубио уйдет с поста, чтобы начать свою президентскую кампанию.

По словам Джонсона, это "полностью необоснованные, лживые новости от выдуманных анонимных «источников»".

Он также назвал материал "полностью выдуманным мошенничеством" и пообещал вернуться к теме в ближайшие недели, чтобы "отпраздновать унизительный автогол" британского портала.

Для госсекретаря США это далеко не первый жесткий конфликт с британскими журналистами. Дилан Джонсон в своем заявлении намекнул, что редакция The Independent регулярно использует тактику кликбейта и ссылок на несуществующих чиновников из Лондона для поднятия охватов.

Источники в дипломатических кругах отмечают, что подобные вбросы часто координируются оппонентами Рубио внутри самой Республиканской партии, чтобы ослабить его аппаратный вес и посеять сомнения в его лояльности Белому дому.