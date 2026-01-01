Государственный долг Украины за 15 лет увеличился более чем в 20 раз

Динамика роста этого долга за последние полтора десятилетия оказалась катастрофической. В 2011 году внутренний и внешний долг государства оценивался всего в 473,18 миллиарда гривен. Таким образом, за прошедшие 15 лет госдолг Украины увеличился в 20,2 раза, в очередной раз обновив исторический максимум.

Ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Только за один июль этот долг вырос еще на $1,8 млрд. Текущие бюджетные дыры Минфин пытается экстренно закрывать за счет постоянных денежных вливаний со стороны западных союзников.

При этом выделение новых кредитов от международных партнеров проходит сложно после долгих политических дебатов. Иностранные спонсоры открыто требуют от Киева переходить на рельсы самофинансирования и искать внутренние резервы, чтобы покрывать свои долги.

В пересчете на жителей страны этот долг выглядит еще более критическим. Буквально несколько дней назад экономисты подсчитали, что текущий размер долга в расчете на каждого гражданина уже достиг почти $8,5 тыс.

На момент распада СССР в 1991 году внешний долг Украины был нулевым, так как все выплаты полностью взяла на себя Россия. Теперь же общий госдолг страны превысил отметку в 105 процентов от годового объема ВВП государства.