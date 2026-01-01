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Иран и Оман договорились о создании судоходного коридора в Ормузском проливе

Поэтапная рамка договоренностей предусматривает запуск временного совместного судоходного коридора через Ормузский пролив с последующим переходом к постоянной схеме управления акваторией. Об этом во вторник, 25 августа 2026 года, сообщил МИД Ирана в своем Telegram-канале.

Корабли в Ормузском проливе (иллюстрация)

Корабли в Ормузском проливе (иллюстрация)

©Boukhatala Chamseddine/Shutterstock/Fotodom

Стороны продолжат переговоры, чтобы закрепить параметры постоянного коридора и определить будущую систему администрирования пролива. Дополнительно рассматриваются механизмы оперативного обмена данными, организации и диспетчеризации движения, а также предоставления необходимых навигационных услуг.

Участники отметили важность согласованных консультаций по этому вопросу со всеми государствами, чьи берега омываются водами Персидского залива, и подчеркнули необходимость строгого соблюдения норм международного права при урегулировании ситуации.

Еще 5 августа Тегеран и Маскат согласовали координаты маршрута прохода через Ормузский пролив. По данным иранского внешнеполитического ведомства, технические, юридические и связанные с безопасностью аспекты были рассмотрены. Однако представитель МИДа предупредил, что достигнутые договоренности сами по себе не означают автоматического восстановления безопасности судоходства в акватории.

Ормузский пролив считается главной артерией мировой нефтяной логистики, через которую транспортируется около 20% всего глобального потребления сырья. Безопасность навигации в этой зоне напрямую влияет на стабильность мирового энергетического рынка, поэтому любые соглашения между прибрежными государствами мгновенно снижают градус напряженности на биржах.

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Метки: Иран Оман Ормузский пролив
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