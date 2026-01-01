Испания пригрозила ответить, если Италия не возобновит действие Шенгенского соглашения

Несмотря на то, что “Италия является государством – членом ЕС, в котором за последние годы зафиксировано наибольшее количество незаконных пересечений границы, причем цифры порой в два раза превышают показатели Испании... Испания никогда не вводила контроль за путешественниками из Италии”, – заявил испанский кабмин.

Там выразили надежду, что "европеизм, здравый смысл и добросовестность восторжествуют”, пишет Politico.

Почему Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией?

Итальянские власти приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за беспрецедентного миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута в Северной Африке. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ситуацию угрозой безопасности европейских границ.

В конце июля 2026 года в Сеуту, граничащую с Марокко, за короткий период времени прорвались от 50 до 60 тысяч нелегальных мигрантов. Итальянское правительство посчитало, что Мадрид не смог обеспечить надлежащую охрану внешних границ Шенгенской зоны.

Поскольку у Италии и Испании нет общей сухопутной границы, полноценный паспортный контроль был временно возвращен в аэропортах и морских портах. Италия также договорилась с Францией об ужесточении контроля на совместной сухопутной границе, чтобы перекрыть беженцам обходные пути.

Ограничения носят выборочный характер. Особое внимание на границе уделяют гражданам третьих стран (не входящих в ЕС), прибывающих авиа- и морскими рейсами из Испании.

Ранее "Профиль" писал, что нашествие марокканцев на испанские анклавы – это новая реальность отношений Европы с окружающим миром