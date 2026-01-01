Из-за войны с Ираном США истощили арсеналы ракет Patriot

Администрация президента США Дональда Трампа добивается от оборонных подрядчиков ускорения производства, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Однако, несмотря на принимаемые меры, на выпуск нужного количества может потребоваться свыше двух лет.

Истощение арсеналов вынуждает Пентагон перебрасывать на Ближний Восток корабли, авиацию и подразделения ПВО из Азии и Европы. По данным газеты, это ослабило военный потенциал США в этих регионах и может негативно повлиять на мораль военнослужащих и обслуживание техники.

Пентагон в августе заключил рамочные соглашения с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin, направленные на существенное увеличение производства ракет-перехватчиков для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD. Соглашения должны обеспечить долгосрочные гарантии спроса для ключевых поставщиков и позволят расширить производственные мощности американского оборонно-промышленного комплекса.

Patriot и THAAD являются основными элементами эшелонированной системы противоракетной обороны США. Комплекс Patriot предназначен для перехвата самолетов, крылатых и баллистических ракет малой дальности, а THAAD – для уничтожения баллистических ракет средней дальности на завершающем участке полета, в том числе за пределами атмосферы.

В последние годы спрос на эти системы и боеприпасы к ним существенно вырос на фоне обострения международной обстановки. США активно поставляют комплексы Patriot союзникам, включая Украину, а также усиливают противоракетную оборону в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.