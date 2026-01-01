Канада присоединилась к европейскому кредиту Украине

"Сегодня мы договорились об участии Канады в предоставлении Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни и главой Евросовета Антониу Коштой по итогам прошедшего в Монреале саммита ЕС – Канада.

ЕС согласовал кредит Украине в размере €90 млрд на 2026–2027 годы, из которых около €60 млрд предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из €45 млрд, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета.

Контекстом для переговоров выступает резкое ухудшение торговых отношений между США и Канадой. После срыва двусторонних переговоров 22 августа 2026 года США ввели 50-процентные тарифы на канадские товары. Канада с 8 сентября ввела зеркальные ответные ставки 15, 25 и 50% на американский импорт. В перечень попали сотни товарных позиций, сталь, алюминий и часть изделий получили ставку 50%.

В связи с разрушением экономических связей с соседом Канада обратилась к европейским рынкам, рассчитывая на статус ассоциированного члена ЕС. В качестве одного из шагов экономического сближения Карни предложил участие Канады в кредите для Украины. В странах ЕС, несмотря на принятое решение субсидировать Украину, с трудом находят для этого средства.