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Канада введет ответные пошлины на американские товары с 8 сентября

Почти $20 млрд американского импорта попадут под новые канадские тарифы размером 15%, 25% и 50%, уточнило министерство финансов Канады. Под меры подпадают машины и мотоциклы, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, электроприборы, бумага и картон.

Флаги США и Канады

©Stefan Ataman/Shutterstock/Fotodom

Отдельно повышаются ставки на сталь, алюминий и продукцию из них – с 25% до 50%. Пакет вступает в силу 8 сентября и носит ответный характер на действия США.

Параллельно Оттава запускает программу поддержки на $5,4 млрд для работников и компаний, которые пострадают из‑за американских ограничений и ответных мер Канады. В помощь включены упрощенный доступ к оформлению пособий по безработице, а также кредитные линии и программы финансирования для бизнеса.

Предпосылкой стала инициатива Вашингтона. В июле президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 50‑процентных пошлин на ряд канадских товаров. Позже Белый дом отложил применение тарифов, рассчитывая на заключение торговой сделки с Канадой, однако достичь новых договоренностей не удалось.

В минувшую субботу 50‑процентные американские пошлины на канадские товары на сумму около $20 млрд все же вступили в силу. А в понедельник Трамп сообщил, что с 1 января 2027 года США установят 50% пошлину на произведенные в Канаде автомобили, грузовики, автокомпоненты и сталь.

Премьер‑министр Канады Марк Карни ранее пообещал, что ответ Оттавы будет симметричным по отношению к действиям США.

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Метки: Канада пошлины США
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