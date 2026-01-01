Лидер Соцпартии Франции намерен бороться за пост президента

"Я буду кандидатом на президентских выборах", – заявил он в эфире телеканала TF1.

В праймериз левых сил Франции Фор намерен соперничать, в частности, с лидером партии Place Publique, евродепутатом Рафаэлем Глюксманном.

Последний раз представитель Соцпартии побеждал на выборах президента в 2012 году. Им стал Франсуа Олланд, занимавший президентский пост до 2017 года. Олланда сменил ныне действующий глава государства Эмманюэль Макрон, сумевший позже переизбраться на второй срок.

7 июля 2026 года лидер французских правых Марин Ле Пен публично сообщила о намерении участвовать в выборах президента. До этого в тот же день Апелляционный суд Парижа ослабил введенные против нее запреты. Политика признали виновной в нецелевом использовании средств Европарламента без признаков личного обогащения. Ей были назначены штраф €100 тыс., три года лишения свободы (два условно), запрет занимать выборные должности на 45 месяцев (30 условно). Сроки запретов исчисляются с 31 марта 2025 года, поэтому формально Ле Пен может баллотироваться в президенты в 2027 году.

Сейчас Марин Ле Пен остается одним из главных фаворитов предвыборных опросов во Франции.

Голосование по выборам президента страны состоится 18 апреля 2027 года. Макрон по конституции не сможет баллотироваться на третий срок, при этом он пообещал, что отработает на своем посту до завершения полномочий.